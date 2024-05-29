За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, на території Львівщині 29 травня в другій половині дня прогнозують грози. Крім цього, місцями град, шквали 15 – 20 метрів за секунду.
Дивіться також Одесу затопило: комунальники міста досі усувають наслідки потужної нічної зливи
Грози прогнозують і в інших регіонах
На Івано-Франківщині синоптики теж прогнозують погіршення погоди. Зокрема, обіцяють грози з градом і сильний вітер. Там також оголосили штормове попередження.
До кінця дня 29 травня та протягом доби 30 травня очікується посилення південно-східного вітру 15 – 20 метрів за секунду, гроза, град (1 рівень небезпечності, жовтий).
Гроза також буде на Київщині
У київській області 30 травня буде хмарно з проясненнями. Також синоптики прогнозують короткочасний дощ та грозу. ️
Вітер буде південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Крім цього, температура повітря вночі буде +12...+17 градусів, вдень +20...+25 градусів. У столиці ж вночі буде +14...+16 градусів, вдень +22...+24 градуси.
Чи буде це літо теплішим за попередні
- Цього року весна в Україні здивувала своїм теплом наприкінці березня й на початку квітня. Фіксувалися аномально високі температури. Та чи буде сильна спека влітку, або ж чекати прохолоду, спрогнозували експерти.
- Яким же буде літо в Україні, у коментарі 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України.
- Згідно з оновленими сезонними прогнозами погоди, очікується, що температура повітря Україні буде на 1 – 2 градуси теплішою, ніж зазвичай.