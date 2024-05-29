Остання злива пройшла в Одесі у ніч проти 29 травня. Комунальникам вдалося уже відновити рух автотранспорту на деяких ділянках.

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Комунальники чергували на вулицях міста звечора

Для запобігання наслідків потужної зливи одеські комунальники вийшли на чергування вулицями міста звечора.

У перші години залпової зливи ситуація ускладнилась, переповнені дощовою водою колектори не встигали відводити її з вулиць міста,

– розповіли у міській раді Одеси.

Як зазначають фахівці, жодна зливова каналізація не зможе швидко відвести таку велику кількість води з вулиць. У міській раді запевнили, що роботи з відведення дощової води з поверхні автодорожнього покриття комунальники проводять постійно, а напередодні це виконувалося додатково. "Тому вже протягом 30 хвилин після припинення дощу майже на всіх дорогах було забезпечено проїзд", – зазначили у мерії.

До того ж потужні дощові потоки забруднили вулиці міста дрібними гілками, листям, брудом та випадковим сміттям. Наразі працівники комунальних служб продовжують відкачувати воду та розчищати решітки колекторів, дощоприймачів, зливових каналізацій тощо.

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На дорогах, на щастя, ситуація уже покращилася.

"Станом на 9 годину ранку в Одесі забезпечено проїзд всіма магістральними вулицями міста. Комунальники продовжують роботи з ліквідації наслідків негоди", – розповіли у Одеській міській раді.

Ускладнений рух наразі лише вулицями Одарія, Щоголєва, Хімічна, Промислова.

Загалом до ліквідації наслідків негоди залучили 47 одиниць спецтехніки та 329 комунальників.

Одесу накрила потужна злива / Фото Одеської міської ради

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