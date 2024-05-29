Последний ливень прошел в Одессе в ночь на 29 мая. Коммунальщикам удалось уже восстановить движение автотранспорта на некоторых участках.
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Коммунальщики дежурили на улицах города с вечера
Для предотвращения последствий мощного ливня одесские коммунальщики вышли на дежурство по улицам города с вечера.
В первые часы залпового ливня ситуация осложнилась, переполненные дождевой водой коллекторы не успевали отводить ее с улиц города,
– рассказали в городском совете Одессы.
Как отмечают специалисты, ни одна ливневая канализация не сможет быстро отвести такое большое количество воды с улиц. В городском совете заверили, что работы по отводу дождевой воды с поверхности автодорожного покрытия коммунальщики проводят постоянно, а накануне это выполнялось дополнительно. "Поэтому уже в течение 30 минут после прекращения дождя почти на всех дорогах был обеспечен проезд", – отметили в мэрии.
К тому же мощные дождевые потоки загрязнили улицы города мелкими ветками, листьями, грязью и случайным мусором. Сейчас работники коммунальных служб продолжают откачивать воду и расчищать решетки коллекторов, дождеприемников, ливневых канализаций и тому подобное.
Очевидцы показали последствия ливня в Одессе: смотрите видео
На дорогах, к счастью, ситуация уже улучшилась.
"По состоянию на 9 часов утра в Одессе обеспечен проезд по всем магистральным улицам города. Коммунальщики продолжают работы по ликвидации последствий непогоды", – рассказали в Одесском городском совете.
Затруднено движение пока только по улицам Одария, Щоголева, Химическая, Промышленная.
Всего к ликвидации последствий непогоды привлекли 47 единиц спецтехники и 329 коммунальщиков.
Одессу накрыл мощный ливень / Фото Одесского городского совета
Синоптики прогнозируют дожди почти по всей территории Украины
- В среду, 29 мая, погода в Украине будет дождливой, а местами – с грозами. Синоптики не прогнозируют осадков только в некоторых областях на Западе и Севере.
- Впрочем, несмотря на дожди, погода будет теплой в большинстве регионов Украины. Прохладнее будет только на Юге, где столбики термометров не поднимутся выше +21 градуса.
- Несмотря на дождливую погоду, в среду, 29 мая, в Украине будет удерживаться высокая пожарная опасность. Предупреждение объявлено почти на всей территории страны.
- Добавим, что во вторник, 28 мая, в Украину пришла пыль из Средней Азии. Синоптики ожидают, что уже с четверга она будет покидать территорию страны. Угрозы для людей нет, впрочем, тем, кто склонен к заболеваниям дыхательных путей, советуют поберечься и закрывать окна.