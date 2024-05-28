Но опасна ли эта пыль эта пыль, в комментарии 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Есть ли угроза для людей

Угроза из-за пыли из Средней Азии не ожидается. Однако тем, кто склонен к заболеваниям дыхательных путей, лучше поберечься и закрывать окна.

Также Наталья Птуха предположила, что на верхних слоях может измениться цвет неба. Впрочем, возможно, эта пыль не будет такой интенсивной. Поэтому люди могут ее даже не заметить.

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Когда эта пыль покинет Украину