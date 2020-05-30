Погода в Украине в воскресенье, 31 мая, будет прохладной, с дождями и грозами. Значительное прохладнее будет на Западе Украины. Такая погода объясняется тем, что на территории нашей страны продолжает бушевать циклон Изольда.

В течение 31 мая дожди различной интенсивности пройдут в большинстве областей Украины. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

Важно Дожди, грозы и возможное подтопление: в Украину идет непогода

На Западе Украины прогнозируют прохладную погоду. Дождить там будет и днем, и ночью. Температура будет держаться на уровне +16... +18 градусов. Ночью несколько прохладнее: температура опустится до +9... +11 градусов. На Востоке страны немного теплее, однако дожди не будут отступать. Температура в восточных регионах будет в пределах +21... +23 градуса.

В Южных регионах температура будет держаться на уровне +20... +22 градусов. На Севере Украины столбики термометров покажут +16... +18 градусов днем ​​и +10... +12 ночью. Синоптики прогнозируют дожди и грозы.

В Киеве также будет преобладать влажная воздушная масса, но циклон все же от столицы сдвинется, то есть, с дождями попустит немного. Температура воздуха будет колебаться в пределах +16... +18 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 30 мая, в городах Украины:

Ужгород – +16... +18

Львов – +14... +16

Ивано-Франковск – +10... +12

Тернополь – +9... +11

Черновцы – +16... +18

Хмельницкий – +9... +11

Луцк – +14... +16

Ровно – +15... +17

Житомир – +15... +17

Винница – +16... +18

Одесса – +21... +23

Николаев – +20... +22

Херсон – +21... +23

Симферополь – +21... +23

Кропивницкий – +17... +19

Черкассы – +16... +18

Чернигов – +16... +18

Сумы – +17... +19

Полтава – +18... +20

Днепр – +19... +21

Запорожье – +20... +22

Донецк – +21... +23

Луганск – +21... +23

Харьков – +20... +22

Киев – +16... +18



Погода в городах Украины 31 мая / Фото Укргидрометцентра