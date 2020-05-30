Прогноз погоды на 31 мая: Украину накроют дожди с грозами
Погода в Украине в воскресенье, 31 мая, будет прохладной, с дождями и грозами. Значительное прохладнее будет на Западе Украины. Такая погода объясняется тем, что на территории нашей страны продолжает бушевать циклон Изольда.
В течение 31 мая дожди различной интенсивности пройдут в большинстве областей Украины. Об этом написала синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
Важно Дожди, грозы и возможное подтопление: в Украину идет непогода
На Западе Украины прогнозируют прохладную погоду. Дождить там будет и днем, и ночью. Температура будет держаться на уровне +16... +18 градусов. Ночью несколько прохладнее: температура опустится до +9... +11 градусов. На Востоке страны немного теплее, однако дожди не будут отступать. Температура в восточных регионах будет в пределах +21... +23 градуса.
В Южных регионах температура будет держаться на уровне +20... +22 градусов. На Севере Украины столбики термометров покажут +16... +18 градусов днем и +10... +12 ночью. Синоптики прогнозируют дожди и грозы.
В Киеве также будет преобладать влажная воздушная масса, но циклон все же от столицы сдвинется, то есть, с дождями попустит немного. Температура воздуха будет колебаться в пределах +16... +18 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 30 мая, в городах Украины:
Ужгород – +16... +18
Львов – +14... +16
Ивано-Франковск – +10... +12
Тернополь – +9... +11
Черновцы – +16... +18
Хмельницкий – +9... +11
Луцк – +14... +16
Ровно – +15... +17
Житомир – +15... +17
Винница – +16... +18
Одесса – +21... +23
Николаев – +20... +22
Херсон – +21... +23
Симферополь – +21... +23
Кропивницкий – +17... +19
Черкассы – +16... +18
Чернигов – +16... +18
Сумы – +17... +19
Полтава – +18... +20
Днепр – +19... +21
Запорожье – +20... +22
Донецк – +21... +23
Луганск – +21... +23
Харьков – +20... +22
Киев – +16... +18