Прогноз погоди на 31 травня: Україну накриють дощі з грозами
Погода в Україні у неділю, 31 травня, буде прохолодною, з дощами та грозами. Значно прохолодніше буде на Заході України. Така погода пояснюється тим, що на території нашої країни продовжує вирувати циклон Ізольда.
Протягом 31 травня дощі різної інтенсивності пройдуть у більшості областей України. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
Важливо Дощі, грози та можливе підтоплення: в Україну йде негода
На Заході України прогнозують прохолодну погоду. Дощитиме там і вдень, і вночі. Температура триматиметься на рівні +16...+18 градусів. Вночі дещо прохолодніше: температура опуститься до +9...+11 градусів. На Сході країни трохи тепліше, однак дощі не відступатимуть. Температура у Східних регіонах буде у межах +21...+23 градуси.
У Південних регіонах температура триматиметься на рівні +20...+22 градусів. На Півночі України стовпчики термометрів покажуть +16...+18 градусів вдень та +10...+12 вночі. Синоптики прогнозують дощі та грози.
У Києві також переважатиме волога повітряна маса, але циклон все ж від столиці відсунеться, тобто, з дощами попустить трохи. Температура повітря коливатиметься у межах +16...+18 градусів.
Прогноз погоди на понеділок, 31 травня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +9…+11
Луцьк – +14…+16
Рівне – +15…+17
Житомир – +15…+17
Вінниця – +16…+18
Одеса – +21…+23
Миколаїв – +20…+22
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +17…+19
Черкаси – +16…+18
Чернігів – +16…+18
Суми – +17…+19
Полтава – +18…+20
Дніпро – +19…+21
Запоріжжя – +20…+22
Донецьк – +21…+23
Луганськ – +21…+23
Харків – +20...+22
Київ – +16…+18