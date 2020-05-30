Погода в Україні у неділю, 31 травня, буде прохолодною, з дощами та грозами. Значно прохолодніше буде на Заході України. Така погода пояснюється тим, що на території нашої країни продовжує вирувати циклон Ізольда.

Протягом 31 травня дощі різної інтенсивності пройдуть у більшості областей України. Про це написала синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

Важливо Дощі, грози та можливе підтоплення: в Україну йде негода

На Заході України прогнозують прохолодну погоду. Дощитиме там і вдень, і вночі. Температура триматиметься на рівні +16...+18 градусів. Вночі дещо прохолодніше: температура опуститься до +9...+11 градусів. На Сході країни трохи тепліше, однак дощі не відступатимуть. Температура у Східних регіонах буде у межах +21...+23 градуси.

У Південних регіонах температура триматиметься на рівні +20...+22 градусів. На Півночі України стовпчики термометрів покажуть +16...+18 градусів вдень та +10...+12 вночі. Синоптики прогнозують дощі та грози.

У Києві також переважатиме волога повітряна маса, але циклон все ж від столиці відсунеться, тобто, з дощами попустить трохи. Температура повітря коливатиметься у межах +16...+18 градусів.

Прогноз погоди на понеділок, 31 травня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +9…+11

Луцьк – +14…+16

Рівне – +15…+17

Житомир – +15…+17

Вінниця – +16…+18

Одеса – +21…+23

Миколаїв – +20…+22

Херсон – +21…+23

Сімферополь – +21…+23

Кропивницький – +17…+19

Черкаси – +16…+18

Чернігів – +16…+18

Суми – +17…+19

Полтава – +18…+20

Дніпро – +19…+21

Запоріжжя – +20…+22

Донецьк – +21…+23

Луганськ – +21…+23

Харків – +20...+22

Київ – +16…+18



Погода у містах України 31 травня / Фото Укргідрометцентру