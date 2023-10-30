Второй месяц осени подходит к концу, а погода становится все более зимней, однако пока нас ожидает еще несколько теплых дней. В последний день октября небо над Украиной будет облачным, однако осадки ожидаются лишь местами.

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Какая будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют переменную облачность, однако дождь может пройти только в западных регионах. Кроме того, на Юге ночью и утром ожидается туман.

Ветер преимущественно южный, 7-12 метров в секунду, в Карпатах местами порывы 19-24 метров в секунду. Температура ночью +7...+12 градусов, на побережье морей до +15 градусов, в восточных областях +4...+9 тепла, а днем +15...+20 градусов. В южных регионах температура прогреется до +24 градусов.

Какая будет погода в Киеве и области

В столице и Киевской области осадков не прогнозируют. Ветер будет южным, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью прогреется до +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Киеве ночью синоптики прогнозируют +10...+12, а днем +18...+20 градусов.

Какая будет погода в областных центрах

  • Киев +20...+22
  • Ужгород +17...+19
  • Львов +18...+20
  • Ивано-Франковск +18...+20
  • Тернополь +19...+21
  • Черновцы +18...+20
  • Хмельницкий +19...+21
  • Луцк +18...+20
  • Ровно +18...+20
  • Житомир +17...+19
  • Винница +19...+21
  • Одесса +21...+23
  • Николаев +20...+22
  • Херсон +20...+22
  • Симферополь +21...+23
  • Кропивницкий +20...+22
  • Черкассы +19...+21
  • Чернигов +17...+19
  • Сумы +17...+19
  • Полтава +19...+21
  • Днепр +20...+22
  • Запорожье +18...+20
  • Донецк +18...+20
  • Луганск +17...+19
  • Харьков +18...+20


Какая будет погода в Украине 31 октября / Укргидрометцентр