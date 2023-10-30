Второй месяц осени подходит к концу, а погода становится все более зимней, однако пока нас ожидает еще несколько теплых дней. В последний день октября небо над Украиной будет облачным, однако осадки ожидаются лишь местами.
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Какая будет погода в Украине
Синоптики прогнозируют переменную облачность, однако дождь может пройти только в западных регионах. Кроме того, на Юге ночью и утром ожидается туман.
Ветер преимущественно южный, 7-12 метров в секунду, в Карпатах местами порывы 19-24 метров в секунду. Температура ночью +7...+12 градусов, на побережье морей до +15 градусов, в восточных областях +4...+9 тепла, а днем +15...+20 градусов. В южных регионах температура прогреется до +24 градусов.
Какая будет погода в Киеве и области
В столице и Киевской области осадков не прогнозируют. Ветер будет южным, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в области ночью прогреется до +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов.
В Киеве ночью синоптики прогнозируют +10...+12, а днем +18...+20 градусов.
Какая будет погода в областных центрах
- Киев +20...+22
- Ужгород +17...+19
- Львов +18...+20
- Ивано-Франковск +18...+20
- Тернополь +19...+21
- Черновцы +18...+20
- Хмельницкий +19...+21
- Луцк +18...+20
- Ровно +18...+20
- Житомир +17...+19
- Винница +19...+21
- Одесса +21...+23
- Николаев +20...+22
- Херсон +20...+22
- Симферополь +21...+23
- Кропивницкий +20...+22
- Черкассы +19...+21
- Чернигов +17...+19
- Сумы +17...+19
- Полтава +19...+21
- Днепр +20...+22
- Запорожье +18...+20
- Донецк +18...+20
- Луганск +17...+19
- Харьков +18...+20
Какая будет погода в Украине 31 октября / Укргидрометцентр