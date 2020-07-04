Погода в Украине в субботу, 4 июля, будет очень теплой. В западных и северных регионах страны не обойдется без дождей. Жители южных и центральных областей будут страдать от жары.

Жарче всего будет в южных областях страны. Столбики термометров выше всего поднимутся на Херсонщине и Запорожье – до +36...+38 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Значительно прохладнее будет на Западе. Здесь температура достигнет +23...+26 градусов. Именно в западных и северных регионах 4 июля не пройдет без осадков.

В Киеве жителям и гостям города также стоит ожидать дожди. Несмотря на осадки, будет тепло +28...+30 градусов.

Сильная жара, вместе с ливнями, грозами или смерчами, также относится к опасным метеорологическим явлений, поэтому пренебрегать ею – ни в коем случае. Без особой необходимости не идите на улицу надолго, используйте любую тень, даже если это узкая полоска от столба на остановке, воду берите с собой, пейте и смачивайте затылок и макушку головы и лба,

– советует синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на субботу, 4 июля, в городах Украины:

Ужгород – +24…+26

Львов – +23…+25

Ивано-Франковск – +23…+25

Тернополь – +24…+26

Черновцы – +23…+25

Хмельницкий – +24…+26

Луцк – +23…+25

Ровно – +23…+25

Житомир – +24…+26

Винница – +28…+30

Одесса – +33…+35

Николаев – +35…+37

Херсон – +36…+38

Симферополь – +33…+35

Кропивницкий – +33…+35

Черкассы – +33…+35

Чернигов – +29…+31

Сумы – +31…+33

Полтава – +33…+35

Днепр – +34…+36

Запорожье – +36…+38

Донецк – +34…+36

Луганск – +33…+35

Харьков – +34…+36

Киев – +28…+30

Прогноз погоды в Украине на 4 июля от Укргидрометцентра

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