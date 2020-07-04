Прогноз погоды на 4 июля: на севере и западе – дожди, на юге и в центре – жара
Погода в Украине в субботу, 4 июля, будет очень теплой. В западных и северных регионах страны не обойдется без дождей. Жители южных и центральных областей будут страдать от жары.
Жарче всего будет в южных областях страны. Столбики термометров выше всего поднимутся на Херсонщине и Запорожье – до +36...+38 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Читайте также Какой будет погода в июле: прогноз синоптиков
Значительно прохладнее будет на Западе. Здесь температура достигнет +23...+26 градусов. Именно в западных и северных регионах 4 июля не пройдет без осадков.
В Киеве жителям и гостям города также стоит ожидать дожди. Несмотря на осадки, будет тепло +28...+30 градусов.
Сильная жара, вместе с ливнями, грозами или смерчами, также относится к опасным метеорологическим явлений, поэтому пренебрегать ею – ни в коем случае. Без особой необходимости не идите на улицу надолго, используйте любую тень, даже если это узкая полоска от столба на остановке, воду берите с собой, пейте и смачивайте затылок и макушку головы и лба,
– советует синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на субботу, 4 июля, в городах Украины:
Ужгород – +24…+26
Львов – +23…+25
Ивано-Франковск – +23…+25
Тернополь – +24…+26
Черновцы – +23…+25
Хмельницкий – +24…+26
Луцк – +23…+25
Ровно – +23…+25
Житомир – +24…+26
Винница – +28…+30
Одесса – +33…+35
Николаев – +35…+37
Херсон – +36…+38
Симферополь – +33…+35
Кропивницкий – +33…+35
Черкассы – +33…+35
Чернигов – +29…+31
Сумы – +31…+33
Полтава – +33…+35
Днепр – +34…+36
Запорожье – +36…+38
Донецк – +34…+36
Луганск – +33…+35
Харьков – +34…+36
Киев – +28…+30
Прогноз погоды в Украине на 4 июля от Укргидрометцентра
Предупреждение о подъеме воды в реках
- 4 – 5 июля на реках бассейнов Прута и Сирет ожидается подъем уровня воды на 0,2 – 0,7 метра;
- в местах выпадения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока;
- 3 – 4 июля ожидается прохождение максимального уровня паводковой волны на реке Днестр у села Маяки в пределах 160 – 170 сантиметров;
- вследствие этого возможно затопление пониженных участков автодороги Одесса – Рени, огородов и сельскохозяйственных угодий в селе Яськи и городе Беляевка, что в Одесской области;
- 4 – 6 июля на реке Припять в створе поста Речица, при дальнейшем подъеме уровня воды с суточной интенсивностью 1 – 3 сантиметра за сутки;
- возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в селе Подгорье, что на Волыни.