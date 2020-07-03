Прогноз погоди на 4 липня: на Півночі і Заході – дощі, на Півдні і у Центрі – спека
Погода в Україні у суботу, 4 липня буде дуже теплою. У західних та північних регіонах країни не обійдеться без дощів. Жителі південних і центральних областей потерпатимуть від спеки.
Найспекотніше буде у південних областях країни. Стовпчики термометрів найвище піднімуться на Херсонщині та Запоріжжі – до +36...+38 градусів. Про це інформує Укргідрометцентр.
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Значно прохолодніше буде на Заході. Тут температура сягатиме +23...+26 градусів. Саме у західних та північних регіонах 4 липня не мине без опадів.
Щодо Києва, то жителям та гостям міста також варто очікувати на дощі. Незважаючи на опади, буде тепло +28...+30 градусів.
Сильна спека, вкупі із зливами, грозами чи смерчами, також належить до небезпечних метеорологічних явищ, тому легковажити нею – ні в якому разі. Без особливої потреби не йдіть на вулицю надовго, використовуйте будь-яку тінь, навіть якщо це вузька смужка від стовпа на зупинці, воду беріть із собою, пийте і змочуйте потилицю та маківку голови й лоба,
– радить синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди на суботу, 4 липня, у містах України:
Ужгород – +24…+26
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +23…+25
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +23…+25
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +23…+25
Рівне – +23…+25
Житомир – +24…+26
Вінниця – +28…+30
Одеса – +33…+35
Миколаїв – +35…+37
Херсон – +36…+38
Сімферополь – +33…+35
Кропивницький – +33…+35
Черкаси – +33…+35
Чернігів – +29…+31
Суми – +31…+33
Полтава – +33…+35
Дніпро – +34…+36
Запоріжжя – +36…+38
Донецьк – +34…+36
Луганськ – +33…+35
Харків – +34…+36
Київ – +28…+30
Прогноз погоди в Україні на 4 липня від Укргідрометцентру
Попередження про підйом води у річках
- 4 – 5 липня на рiчках басейнiв Пруту та Сiрету очiкується підйом рiвня води на 0,2 – 0,7 метра;
- у місцях випадіння сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку;
- 3 – 4 липня очікується проходження максимального рівня паводкової хвилі на ріці Дністер біля села Маяки в межах 160 – 170 сантиметрів;
- внаслідок цього можливе затоплення понижених ділянок автодороги Одеса – Рені, городів та сільськогосподарських угідь в селі Яськи та місті Біляївка, що на Одещині;
- 4 – 6 липня на ріці Прип'ять в створі поста Річиця, при подальшому пiдйомi рiвня води з добовою iнтенсивнiстю 1 – 3 сантиметри за добу;
- можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних ділянок в селі Пiдгiр'я, що на Волині.