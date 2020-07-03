Погода в Україні у суботу, 4 липня буде дуже теплою. У західних та північних регіонах країни не обійдеться без дощів. Жителі південних і центральних областей потерпатимуть від спеки.

Найспекотніше буде у південних областях країни. Стовпчики термометрів найвище піднімуться на Херсонщині та Запоріжжі – до +36...+38 градусів. Про це інформує Укргідрометцентр.

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Значно прохолодніше буде на Заході. Тут температура сягатиме +23...+26 градусів. Саме у західних та північних регіонах 4 липня не мине без опадів.

Щодо Києва, то жителям та гостям міста також варто очікувати на дощі. Незважаючи на опади, буде тепло +28...+30 градусів.

Сильна спека, вкупі із зливами, грозами чи смерчами, також належить до небезпечних метеорологічних явищ, тому легковажити нею – ні в якому разі. Без особливої потреби не йдіть на вулицю надовго, використовуйте будь-яку тінь, навіть якщо це вузька смужка від стовпа на зупинці, воду беріть із собою, пийте і змочуйте потилицю та маківку голови й лоба,

– радить синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на суботу, 4 липня, у містах України:

Ужгород – +24…+26

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +23…+25

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +23…+25

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +23…+25

Рівне – +23…+25

Житомир – +24…+26

Вінниця – +28…+30

Одеса – +33…+35

Миколаїв – +35…+37

Херсон – +36…+38

Сімферополь – +33…+35

Кропивницький – +33…+35

Черкаси – +33…+35

Чернігів – +29…+31

Суми – +31…+33

Полтава – +33…+35

Дніпро – +34…+36

Запоріжжя – +36…+38

Донецьк – +34…+36

Луганськ – +33…+35

Харків – +34…+36

Київ – +28…+30



Прогноз погоди в Україні на 4 липня від Укргідрометцентру

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