Погода в Украине 5 июля будет жаркой, однако на Севере и в Центре страны пройдут дожди. В некоторых регионах столбики термометров покажут +39 градусов. Немного прохладнее будет на западе Украины – до +28 градусов.

Жарко будет на Херсонщине, там столбики термометров покажут до +39 градусов. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Важно На Киев и область надвигается затяжная гроза

На западе Украины небо будет покрыто тучами, однако воздух прогреется до +28 градусов. Ночью температура немного опустится до +15 градусов. На Востоке страны будет значительно теплее, осадков не прогнозируют. Температура в Восточных регионах будет в пределах +35...+37 градусов.

В Южных регионах термометры покажут +36...+38 градусов, солнце иногда будет скрываться за облаками. Аналогичная погода будет и на Севере Украины, правда, летнюю жару будут сопровождать дожди с грозами.

В Киеве также дождь, воздух прогреется до +29 градусов днем и +21 градусов ночью.

Прогноз погоды на воскресенье, 5 июля, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +26...+28

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +25...+27

Ровно – +26...+28

Житомир – +27...+29

Винница – +27...+29

Одесса – +34...+36

Николаев – +36...+38

Херсон – +37...+39

Симферополь – +34...+36

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +28...+30

Сумы – + 28... + 30

Полтава – +32...+34

Днепр – +35...+37

Запорожье – +36...+38

Донецк – +35...+37

Луганск – +35...+37

Харьков – +34...+36

Киев – +27...+29

Прогноз погоды в Украине на 5 июля от Укргидрометцентра