Прогноз погоды на 5 июля: в Украине будет жарко, на Севере и в Центре пройдут дожди
Погода в Украине 5 июля будет жаркой, однако на Севере и в Центре страны пройдут дожди. В некоторых регионах столбики термометров покажут +39 градусов. Немного прохладнее будет на западе Украины – до +28 градусов.
Жарко будет на Херсонщине, там столбики термометров покажут до +39 градусов. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Важно На Киев и область надвигается затяжная гроза
На западе Украины небо будет покрыто тучами, однако воздух прогреется до +28 градусов. Ночью температура немного опустится до +15 градусов. На Востоке страны будет значительно теплее, осадков не прогнозируют. Температура в Восточных регионах будет в пределах +35...+37 градусов.
В Южных регионах термометры покажут +36...+38 градусов, солнце иногда будет скрываться за облаками. Аналогичная погода будет и на Севере Украины, правда, летнюю жару будут сопровождать дожди с грозами.
В Киеве также дождь, воздух прогреется до +29 градусов днем и +21 градусов ночью.
Прогноз погоды на воскресенье, 5 июля, в городах Украины:
Ужгород – +27...+29
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +26...+28
Тернополь – +25...+27
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +25...+27
Ровно – +26...+28
Житомир – +27...+29
Винница – +27...+29
Одесса – +34...+36
Николаев – +36...+38
Херсон – +37...+39
Симферополь – +34...+36
Кропивницкий – +31...+33
Черкассы – +30...+32
Чернигов – +28...+30
Сумы – + 28... + 30
Полтава – +32...+34
Днепр – +35...+37
Запорожье – +36...+38
Донецк – +35...+37
Луганск – +35...+37
Харьков – +34...+36
Киев – +27...+29