Прогноз погоди на 5 липня: в Україні буде спекотно, на півночі та у центрі дощитиме
Погода в Україні 5 липня буде спекотною, однак на Півночі та у Центрі країни дощитиме. У деяких регіонах стовпчики термометрів покажуть +39 градусів. Трохи прохолодніше буде на Заході України – до +28 градусів.
Найспекотніше буде на Херсонщині, там стовпчики термометрів покажуть до +39 градусів. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".
Важливо На Київ та область суне затяжна гроза
На Заході України небо буде вкрите хмарами, однак повітря прогріється до +28 градусів. Вночі температура трохи опуститься до +15 градусів. На Сході країни буде значно тепліше, опадів не прогнозують. Температура у Східних регіонах буде у межах +35...+37 градусів.
У Південних регіонах термометри покажуть +36...+38 градусів, сонце інколи ховатиметься за хмарами. Ідентична погода буде і на Півночі України, щоправда, літню спеку супроводжуватимуть дощі з грозами.
У Києві також дощитиме, повітря прогріється до +29 градусів вдень та +21 градусів вночі.
Прогноз погоди на неділю, 5 липня, у містах України:
Ужгород – +27…+29
Львів – +25…+27
Івано-Франківськ – +26…+28
Тернопіль – +25…+27
Чернівці – +26…+28
Хмельницький – +26…+28
Луцьк – +25…+27
Рівне – +26…+28
Житомир – +27…+29
Вінниця – +27…+29
Одеса – +34…+36
Миколаїв – +36…+38
Херсон – +37…+39
Сімферополь – +34…+36
Кропивницький – +31…+33
Черкаси – +30…+32
Чернігів – +28…+30
Суми – +28…+30
Полтава – +32…+34
Дніпро – +35…+37
Запоріжжя – +36…+38
Донецьк – +35…+37
Луганськ – +35…+37
Харків – +34…+36
Київ – +27…+29