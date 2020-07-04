Погода в Україні 5 липня буде спекотною, однак на Півночі та у Центрі країни дощитиме. У деяких регіонах стовпчики термометрів покажуть +39 градусів. Трохи прохолодніше буде на Заході України – до +28 градусів.

Найспекотніше буде на Херсонщині, там стовпчики термометрів покажуть до +39 градусів. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

Важливо На Київ та область суне затяжна гроза

На Заході України небо буде вкрите хмарами, однак повітря прогріється до +28 градусів. Вночі температура трохи опуститься до +15 градусів. На Сході країни буде значно тепліше, опадів не прогнозують. Температура у Східних регіонах буде у межах +35...+37 градусів.

У Південних регіонах термометри покажуть +36...+38 градусів, сонце інколи ховатиметься за хмарами. Ідентична погода буде і на Півночі України, щоправда, літню спеку супроводжуватимуть дощі з грозами.

У Києві також дощитиме, повітря прогріється до +29 градусів вдень та +21 градусів вночі.

Прогноз погоди на неділю, 5 липня, у містах України:

Ужгород – +27…+29

Львів – +25…+27

Івано-Франківськ – +26…+28

Тернопіль – +25…+27

Чернівці – +26…+28

Хмельницький – +26…+28

Луцьк – +25…+27

Рівне – +26…+28

Житомир – +27…+29

Вінниця – +27…+29

Одеса – +34…+36

Миколаїв – +36…+38

Херсон – +37…+39

Сімферополь – +34…+36

Кропивницький – +31…+33

Черкаси – +30…+32

Чернігів – +28…+30

Суми – +28…+30

Полтава – +32…+34

Дніпро – +35…+37

Запоріжжя – +36…+38

Донецьк – +35…+37

Луганськ – +35…+37

Харків – +34…+36

Київ – +27…+29



Прогноз погоди в Україні на 5 липня від Укргідрометцентру