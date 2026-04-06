Дожди и заморозки до -3 градусов накроют регионы: прогноз погоды на 7 апреля

Во вторник, 7 апреля, в Украине будет преобладать дождливая ветреная погода. Днем воздух прогреется максимум до +13 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какую погоду прогнозируют?

По данным синоптиков, во вторник в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью будет идти умеренный дождь на юго-востоке, а днем – небольшой на остальных территориях.

Ветер прогнозируют 7 – 10 метров в секунду с северо-запада. Порывы до 15 – 20 метров в секунду возможную ночью местами на юго-востоке, а днем по всему западу.

Ночью температура воздуха будет от +1 до +6 градусов, а на юго-востоке – до +9. Днем воздух прогреется от +4 до +9 градусов, а на юге пригреет до +13 градусов.

Синоптики предупредили, что ночью почву покроют заморозки от 0 до -3 градусов в западных, северных и большинстве центральных областей. А в воздухе они будут на Закарпатье.

Какая будет температура в крупных городах?

Киев +6...+8

Ужгород +10...+12

Львов +6...+8

Ивано-Франковск +6...+8

Тернополь +6...+8

Черновцы +6...+8

Хмельницкий +6...+8

Луцк +6...+8

Ровно +6...+8

Житомир +6...+8

Винница +6...+8

Одесса +10...+12

Николаев +10...+12

Херсон +10...+12

Симферополь +10...+12

Кропивницкий +9...+11

Черкассы +9...+11

Чернигов +6...+8

Сумы +6...+8

Полтава +8...+10

Днепр +9...+11

Запорожье +10...+12

Донецк +10...+12

Луганск +11...+13

Харьков +9...+11

Погода в Украине 7 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

