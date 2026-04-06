24 Канал Новости Украины Дожди и заморозки до -3 градусов накроют регионы: прогноз погоды на 7 апреля
6 апреля, 16:33
Обновлено - 16:35, 6 апреля

Дожди и заморозки до -3 градусов накроют регионы: прогноз погоды на 7 апреля

Дария Черныш

Во вторник, 7 апреля, в Украине будет преобладать дождливая ветреная погода. Днем воздух прогреется максимум до +13 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Какую погоду прогнозируют?

По данным синоптиков, во вторник в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью будет идти умеренный дождь на юго-востоке, а днем – небольшой на остальных территориях.

Ветер прогнозируют 7 – 10 метров в секунду с северо-запада. Порывы до 15 – 20 метров в секунду возможную ночью местами на юго-востоке, а днем по всему западу.

Ночью температура воздуха будет от +1 до +6 градусов, а на юго-востоке – до +9. Днем воздух прогреется от +4 до +9 градусов, а на юге пригреет до +13 градусов.

Синоптики предупредили, что ночью почву покроют заморозки от 0 до -3 градусов в западных, северных и большинстве центральных областей. А в воздухе они будут на Закарпатье.

Какая будет температура в крупных городах?

  • Киев +6...+8
  • Ужгород +10...+12
  • Львов +6...+8
  • Ивано-Франковск +6...+8
  • Тернополь +6...+8
  • Черновцы +6...+8
  • Хмельницкий +6...+8
  • Луцк +6...+8
  • Ровно +6...+8
  • Житомир +6...+8
  • Винница +6...+8
  • Одесса +10...+12
  • Николаев +10...+12
  • Херсон +10...+12
  • Симферополь +10...+12
  • Кропивницкий +9...+11
  • Черкассы +9...+11
  • Чернигов +6...+8
  • Сумы +6...+8
  • Полтава +8...+10
  • Днепр +9...+11
  • Запорожье +10...+12
  • Донецк +10...+12
  • Луганск +11...+13
  • Харьков +9...+11

Погода в Украине 7 апреля 2026 года / Карта Укргидрометцентра

Полезно! Планируй день без сюрпризов. Проверь погоду в своем населенном пункте в новом сервисе Погода от 24 Канала.

Украинцев предупредили о непогоде

  • В основном западные, северные и центральные области предупредили о заморозках до 0 – -5 градусов на почве и в воздухе. Такую непогоду прогнозируют с 7 по 9 апреля.

  • В нескольких регионах также возможен штормовой ветер. На фоне этого местами объявили I и II уровни опасности.

  • Спасатели призвали украинцев быть осторожными на улицах, держаться подальше от деревьев, линий электропередач и рекламных щитов. Непогода может осложнить работу энергетиков и коммунальных служб.