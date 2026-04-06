Дожди и заморозки до -3 градусов накроют регионы: прогноз погоды на 7 апреля
Во вторник, 7 апреля, в Украине будет преобладать дождливая ветреная погода. Днем воздух прогреется максимум до +13 градусов.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какую погоду прогнозируют?
По данным синоптиков, во вторник в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью будет идти умеренный дождь на юго-востоке, а днем – небольшой на остальных территориях.
Ветер прогнозируют 7 – 10 метров в секунду с северо-запада. Порывы до 15 – 20 метров в секунду возможную ночью местами на юго-востоке, а днем по всему западу.
Ночью температура воздуха будет от +1 до +6 градусов, а на юго-востоке – до +9. Днем воздух прогреется от +4 до +9 градусов, а на юге пригреет до +13 градусов.
Синоптики предупредили, что ночью почву покроют заморозки от 0 до -3 градусов в западных, северных и большинстве центральных областей. А в воздухе они будут на Закарпатье.
Какая будет температура в крупных городах?
- Киев +6...+8
- Ужгород +10...+12
- Львов +6...+8
- Ивано-Франковск +6...+8
- Тернополь +6...+8
- Черновцы +6...+8
- Хмельницкий +6...+8
- Луцк +6...+8
- Ровно +6...+8
- Житомир +6...+8
- Винница +6...+8
- Одесса +10...+12
- Николаев +10...+12
- Херсон +10...+12
- Симферополь +10...+12
- Кропивницкий +9...+11
- Черкассы +9...+11
- Чернигов +6...+8
- Сумы +6...+8
- Полтава +8...+10
- Днепр +9...+11
- Запорожье +10...+12
- Донецк +10...+12
- Луганск +11...+13
- Харьков +9...+11
Украинцев предупредили о непогоде
В основном западные, северные и центральные области предупредили о заморозках до 0 – -5 градусов на почве и в воздухе. Такую непогоду прогнозируют с 7 по 9 апреля.
В нескольких регионах также возможен штормовой ветер. На фоне этого местами объявили I и II уровни опасности.
Спасатели призвали украинцев быть осторожными на улицах, держаться подальше от деревьев, линий электропередач и рекламных щитов. Непогода может осложнить работу энергетиков и коммунальных служб.