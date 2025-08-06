Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 7 августа?

Через территорию Украины продолжит перемещаться холодный атмосферный фронт. Из-за этого ночью в большинстве северных и центральных областей, а днем только на Востоке и Юго-Востоке кратковременный дождь с грозой. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. На Западе будет прохладно лишь +7 – +12 градусов, днем +20 – +25. Тем временем на Юге и Юго-Востоке ночью +18 – +23, днем +28 – +33 градуса. На остальной территории +13 – +18 и +22 – +27 соответственно.

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Прогноз погоды на 7 августа / Скриншот с Укргидрометцентра

Какая будет температура в крупных городах?