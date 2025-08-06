Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 7 августа?
Через территорию Украины продолжит перемещаться холодный атмосферный фронт. Из-за этого ночью в большинстве северных и центральных областей, а днем только на Востоке и Юго-Востоке кратковременный дождь с грозой. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. На Западе будет прохладно лишь +7 – +12 градусов, днем +20 – +25. Тем временем на Юге и Юго-Востоке ночью +18 – +23, днем +28 – +33 градуса. На остальной территории +13 – +18 и +22 – +27 соответственно.
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Прогноз погоды на 7 августа / Скриншот с Укргидрометцентра
Какая будет температура в крупных городах?
- Киев +23 – +25
- Ужгород +22 – +24
- Львов +22 – +24
- Ивано-Франковск +22 – +24
- Тернополь +23 – +25
- Черновцы +22 – +24
- Хмельницкий +22 – +24
Луцк +22 – +24
- Ровно +22 – +24
- Житомир +22 – +24
- Винница +22 – +24
- Одесса +30 – +32
- Николаев +30 – +32
- Херсон +32 – +34
- Симферополь +31 – +33
- Кропивницкий +25 – +27
- Черкассы +24 – +26
- Чернигов +24 – +26
- Сумы +24 – +26
- Полтава +24 – +26
- Днепр +26 – +28
- Запорожье +32 – +34
- Донецк +27 – +29
- Луганск +28 – +30
- Харьков +26 – +28