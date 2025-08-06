Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода 7 серпня?

Через територію України продовжить переміщуватися холодний атмосферний фронт. Через це вночі в більшості північних і центральних областей, а вдень лише на Сході й Південному Сході короткочасний дощ з грозою. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. На Заході буде прохолодно лише +7 – +12 градусів, удень +20 – +25. Тим часом на Півдні й Південному Сході вночі +18 – +23, удень +28 – +33 градуси. На решті території +13 – +18 та +22 – +27 відповідно.

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Погода на 7 серпняПрогноз погоди на 7 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

Яка буде температура у великих містах?

  • Київ +23 – +25
  • Ужгород +22 – +24
  • Львів +22 – +24
  • Івано-Франківськ +22 – +24
  • Тернопіль +23 – +25
  • Чернівці +22 – +24
  • Хмельницький +22 – +24
    Луцьк +22 – +24
  • Рівне +22 – +24
  • Житомир +22 – +24
  • Вінниця +22 – +24
  • Одеса +30 – +32
  • Миколаїв +30 – +32
  • Херсон +32 – +34
  • Сімферополь +31 – +33
  • Кропивницький +25 – +27
  • Черкаси +24 – +26
  • Чернігів +24 – +26
  • Суми +24 – +26
  • Полтава +24 – +26
  • Дніпро +26 – +28
  • Запоріжжя +32 – +34
  • Донецьк +27 – +29
  • Луганськ +28 – +30
  • Харків +26 – +28