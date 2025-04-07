Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды на 8 апреля

Во вторник, 8 декабря, погода в Украине снова будет прохладной. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью и в течение дня в восточных, днем в западных, северных и большинстве центральных областей – небольшой мокрый снег, на остальной территории – без существенных осадков. Кроме того, в западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.

Ветер ожидается северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Ночью на всей территории Украины ожидаются заморозки до -3 градусов. Из-за этого синоптики объявили II уровень опасности, оранжевый.

Важно! Погодные условия осложнят работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах. Кроме того, заморозки повредят плодовые деревья и растения, рано цветущие.

Заморозки в Украине 8 апреля
Предупреждение о заморозках / Карта Укргидрометцентра

Днем температура воздуха также будет низкой. На всей территории страны ожидается +1...+4 градусов тепла. Только на юге местами может пригреть до +8.

Какой будет температура в разных городах

  • Киев +1...+3;
  • Ужгород +1...+3;
  • Львов +1...+3;
  • Ивано-Франковск +1...+3;
  • Тернополь +1...+3;
  • Черновцы +1...+3;
  • Хмельницкий +1...+3;
  • Луцк +1...+3;
  • Ровно +1...+3;
  • Житомир +1...+3;
  • Винница +1...+3;
  • Одесса +6...+8;
  • Николаев +6...+8;
  • Херсон +6...+8;
  • Симферополь +6...+8;
  • Кропивницкий +3...+5;
  • Черкассы +1...+3;
  • Чернигов +1...+3;
  • Сумы +1...+3;
  • Полтава +1...+3;
  • Днепр +3....+5;
  • Запорожье +6...+8;
  • Донецк +4...+6;
  • Луганск +4...+6;
  • Харьков +3...+5.

Погода 8 апреля
Прогноз погоды в Украине 8 апреля / Карта Укргидрометцентра