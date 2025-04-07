Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Прогноз погоды на 8 апреля
Во вторник, 8 декабря, погода в Украине снова будет прохладной. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью и в течение дня в восточных, днем в западных, северных и большинстве центральных областей – небольшой мокрый снег, на остальной территории – без существенных осадков. Кроме того, в западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица.
Ветер ожидается северо-западный, 7 – 12 метров в секунду.
Ночью на всей территории Украины ожидаются заморозки до -3 градусов. Из-за этого синоптики объявили II уровень опасности, оранжевый.
Важно! Погодные условия осложнят работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, приведут к нарушению движения транспорта на дорогах. Кроме того, заморозки повредят плодовые деревья и растения, рано цветущие.
Предупреждение о заморозках / Карта Укргидрометцентра
Днем температура воздуха также будет низкой. На всей территории страны ожидается +1...+4 градусов тепла. Только на юге местами может пригреть до +8.
Какой будет температура в разных городах
- Киев +1...+3;
- Ужгород +1...+3;
- Львов +1...+3;
- Ивано-Франковск +1...+3;
- Тернополь +1...+3;
- Черновцы +1...+3;
- Хмельницкий +1...+3;
- Луцк +1...+3;
- Ровно +1...+3;
- Житомир +1...+3;
- Винница +1...+3;
- Одесса +6...+8;
- Николаев +6...+8;
- Херсон +6...+8;
- Симферополь +6...+8;
- Кропивницкий +3...+5;
- Черкассы +1...+3;
- Чернигов +1...+3;
- Сумы +1...+3;
- Полтава +1...+3;
- Днепр +3....+5;
- Запорожье +6...+8;
- Донецк +4...+6;
- Луганск +4...+6;
- Харьков +3...+5.
Прогноз погоды в Украине 8 апреля / Карта Укргидрометцентра