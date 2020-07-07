Погода в Украине в среду, 8 июля, будет теплой и солнечной на Западе, но дождливой и жаркой на Востоке. Грань, за которой начинаются грозы, будет проходить примерно по Полтавской и Херсонской областях.

Что интересно, Восток, хотя его и накроют грозы, будет оставаться самым жарким регионом страны. Такой прогноз погоды приводит Укргидрометцентр.

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На Западе весь день будет солнечно с переменной облачностью. Осадков не ожидается, но температура не будет подниматься выше отметки в +23 градуса.

Немного теплее будет в Центре и на Юге – до +28 градусов. В Крыму тоже будут грозы, но температура останется высокой – +28...+30 градусов. Теплее всего в Луганской и Донецкой областях – +29...+33 градуса.

К слову, на Востоке и Юге грозы задержатся лишь на один день, а уже с 9 июля вновь будет солнечно. На Западе наоборот – лишь один день без осадков.

В Киеве 8 июля будет преимущественно солнечным и приятно теплым. Осадки возможны только ночью, а днем температура воздуха будет на уровне +21...+23 градуса.

Прогноз погоды на среду, 8 июля, в городах Украины:

Ужгород – +20...+22

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +18...+20

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +21...+23

Одесса – +24...+26

Николаев – +25...+27

Херсон – +26...+28

Симферополь – +28...+30

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +21...+23

Сумы – + 21... + 23

Полтава – +23...+25

Днепр – +25...+27

Запорожье – +27...+29

Донецк – +29...+31

Луганск – +31...+33

Харьков – +26...+28

Киев – +21...+23

Прогноз погоды на 8 июля от Укргидрометцентра