Прогноз погоды на 8 июля: на Западе будет солнечно, а Восток накроют грозы
Погода в Украине в среду, 8 июля, будет теплой и солнечной на Западе, но дождливой и жаркой на Востоке. Грань, за которой начинаются грозы, будет проходить примерно по Полтавской и Херсонской областях.
Что интересно, Восток, хотя его и накроют грозы, будет оставаться самым жарким регионом страны. Такой прогноз погоды приводит Укргидрометцентр.
Интересно Новый температурный рекорд: в Киеве зафиксировали самую теплую ночь за 140 лет
На Западе весь день будет солнечно с переменной облачностью. Осадков не ожидается, но температура не будет подниматься выше отметки в +23 градуса.
Немного теплее будет в Центре и на Юге – до +28 градусов. В Крыму тоже будут грозы, но температура останется высокой – +28...+30 градусов. Теплее всего в Луганской и Донецкой областях – +29...+33 градуса.
К слову, на Востоке и Юге грозы задержатся лишь на один день, а уже с 9 июля вновь будет солнечно. На Западе наоборот – лишь один день без осадков.
В Киеве 8 июля будет преимущественно солнечным и приятно теплым. Осадки возможны только ночью, а днем температура воздуха будет на уровне +21...+23 градуса.
Прогноз погоды на среду, 8 июля, в городах Украины:
Ужгород – +20...+22
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +18...+20
Ровно – +20...+22
Житомир – +20...+22
Винница – +21...+23
Одесса – +24...+26
Николаев – +25...+27
Херсон – +26...+28
Симферополь – +28...+30
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +21...+23
Сумы – + 21... + 23
Полтава – +23...+25
Днепр – +25...+27
Запорожье – +27...+29
Донецк – +29...+31
Луганск – +31...+33
Харьков – +26...+28
Киев – +21...+23