Погода в Україні в середу, 8 липня, буде теплою і сонячною на Заході, але дощовою і спекотною на Сході. Межа, за якою починатимуться грози, проходитиме приблизно Полтавською і Херсонською областями.

Що цікаво, Схід, хоча його й накриють грози, залишатиметься найбільш спекотним регіоном країни. Такий прогноз погоди наводить Укргідрометцентр.

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На Заході увесь день буде сонячно з мінливою хмарністю. Опадів не очікується, але й температура не підійматиметься вище позначки у +23 градуси.

Дещо тепліше буде в Центрі й на Півдні – до +28 градусів. У Криму теж будуть грози, але температура залишиться високою – +28...+30 градусів. Найтепліше в Луганській і Донецькій областях – +29...+33 градуси.

До слова, на Сході й Півдні грози затримаються лише на один день, а вже з 9 липня знову буде сонячно. На Заході навпаки – лише один день без опадів.

У Києві 8 липня буде переважно сонячним і приємно теплим. Опади можливі лише вночі, а вдень температура повітря буде на рівні +21...+23 градуси.

Прогноз погоди на середу, 8 липня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +18…+20

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +18…+20

Рівне – +20…+22

Житомир – +20…+22

Вінниця – +21…+23

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +25…+27

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +21…+23

Чернігів – +21…+23

Суми – +21…+23

Полтава – +23…+25

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +27…+29

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +31…+33

Харків – +26…+28

Київ – +21…+23



Прогноз погоди на 8 липня від Укргідрометцентру