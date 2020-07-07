Прогноз погоди на 8 липня: на Заході буде буде сонячно, а Схід накриють грози
Погода в Україні в середу, 8 липня, буде теплою і сонячною на Заході, але дощовою і спекотною на Сході. Межа, за якою починатимуться грози, проходитиме приблизно Полтавською і Херсонською областями.
Що цікаво, Схід, хоча його й накриють грози, залишатиметься найбільш спекотним регіоном країни. Такий прогноз погоди наводить Укргідрометцентр.
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На Заході увесь день буде сонячно з мінливою хмарністю. Опадів не очікується, але й температура не підійматиметься вище позначки у +23 градуси.
Дещо тепліше буде в Центрі й на Півдні – до +28 градусів. У Криму теж будуть грози, але температура залишиться високою – +28...+30 градусів. Найтепліше в Луганській і Донецькій областях – +29...+33 градуси.
До слова, на Сході й Півдні грози затримаються лише на один день, а вже з 9 липня знову буде сонячно. На Заході навпаки – лише один день без опадів.
У Києві 8 липня буде переважно сонячним і приємно теплим. Опади можливі лише вночі, а вдень температура повітря буде на рівні +21...+23 градуси.
Прогноз погоди на середу, 8 липня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +18…+20
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +18…+20
Рівне – +20…+22
Житомир – +20…+22
Вінниця – +21…+23
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +25…+27
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +21…+23
Чернігів – +21…+23
Суми – +21…+23
Полтава – +23…+25
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +27…+29
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +31…+33
Харків – +26…+28
Київ – +21…+23