Погода в первые осенние дни радует своей стабильностью. Украинцев по-прежнему не будут огорчать осадки или резкие похолодания.

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Какая будет погода в областях

Украинцы смогут наблюдать в субботу переменную облачность без осадков. Небольшой ветер будет дуть в переменных направлениях со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Значок термометра будет опускаться до 6 – 11 градусов, на крайнем юге страны будет достигать 15 градусов. Днем в восточных и северо-восточных областях следует ожидать 14 – 19 градусов, на остальной территории температура будет держаться на отметках 20 – 25 градусов. Однако Закарпатье и Одесщине будет значительно теплее – там шкала будет достигать 28 градусов.

Погода в столице и области

В Киевской области так же как и по всей Украине стоит ожидать переменную облачность без осадков. Ветер северного направления будет двигаться со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ночью в области будет немного прохладно – температура будет достигать 6 – 11 градусов. Днем же она не превысит 20 – 25 градусов. В самом же Киеве стоит ожидать 10 градусов ночью и 20 – 22 градуса днем.

Температура в областях Украины

  • Киев +20...+22
  • Ужгород +25...+27
  • Львов +24...+26
  • Ивано-Франковск +24...+26
  • Тернополь +23...+29
  • Черновцы +23...+25
  • Хмельницкий +22...+24
  • Луцк +23...+24
  • Ровно +22...+24
  • Житомир +22...+24
  • Винница +22...+24
  • Одесса +25..+27
  • Николаев +24...+26
  • Херсон +22...+24
  • Симферополь +23...+25
  • Кропивницкий +22...+24
  • Черкассы +22...+24
  • Чернигов +18...+20
  • Сумы +17...+19
  • Полтава +22...+24
  • Днепр +22...+24
  • Запорожье +20...+22
  • Донецк +15...+17
  • Луганск +14…+16
  • Харьков +16…+18

Прогноз погоды по областям на 9 сентября / скриншот с сайта Укргидрометцентра