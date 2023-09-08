Погода в первые осенние дни радует своей стабильностью. Украинцев по-прежнему не будут огорчать осадки или резкие похолодания.

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Какая будет погода в областях

Украинцы смогут наблюдать в субботу переменную облачность без осадков. Небольшой ветер будет дуть в переменных направлениях со скоростью 3 – 8 метров в секунду.

Значок термометра будет опускаться до 6 – 11 градусов, на крайнем юге страны будет достигать 15 градусов. Днем в восточных и северо-восточных областях следует ожидать 14 – 19 градусов, на остальной территории температура будет держаться на отметках 20 – 25 градусов. Однако Закарпатье и Одесщине будет значительно теплее – там шкала будет достигать 28 градусов.

Погода в столице и области

В Киевской области так же как и по всей Украине стоит ожидать переменную облачность без осадков. Ветер северного направления будет двигаться со скоростью 3-8 метров в секунду.

Ночью в области будет немного прохладно – температура будет достигать 6 – 11 градусов. Днем же она не превысит 20 – 25 градусов. В самом же Киеве стоит ожидать 10 градусов ночью и 20 – 22 градуса днем.

Температура в областях Украины

Киев +20...+22

Ужгород +25...+27

Львов +24...+26

Ивано-Франковск +24...+26

Тернополь +23...+29

Черновцы +23...+25

Хмельницкий +22...+24

Луцк +23...+24

Ровно +22...+24

Житомир +22...+24

Винница +22...+24

Одесса +25..+27

Николаев +24...+26

Херсон +22...+24

Симферополь +23...+25

Кропивницкий +22...+24

Черкассы +22...+24

Чернигов +18...+20

Сумы +17...+19

Полтава +22...+24

Днепр +22...+24

Запорожье +20...+22

Донецк +15...+17

Луганск +14…+16

Харьков +16…+18

Прогноз погоды по областям на 9 сентября / скриншот с сайта Укргидрометцентра