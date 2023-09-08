Погода в первые осенние дни радует своей стабильностью. Украинцев по-прежнему не будут огорчать осадки или резкие похолодания.
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Какая будет погода в областях
Украинцы смогут наблюдать в субботу переменную облачность без осадков. Небольшой ветер будет дуть в переменных направлениях со скоростью 3 – 8 метров в секунду.
Значок термометра будет опускаться до 6 – 11 градусов, на крайнем юге страны будет достигать 15 градусов. Днем в восточных и северо-восточных областях следует ожидать 14 – 19 градусов, на остальной территории температура будет держаться на отметках 20 – 25 градусов. Однако Закарпатье и Одесщине будет значительно теплее – там шкала будет достигать 28 градусов.
Погода в столице и области
В Киевской области так же как и по всей Украине стоит ожидать переменную облачность без осадков. Ветер северного направления будет двигаться со скоростью 3-8 метров в секунду.
Ночью в области будет немного прохладно – температура будет достигать 6 – 11 градусов. Днем же она не превысит 20 – 25 градусов. В самом же Киеве стоит ожидать 10 градусов ночью и 20 – 22 градуса днем.
Температура в областях Украины
- Киев +20...+22
- Ужгород +25...+27
- Львов +24...+26
- Ивано-Франковск +24...+26
- Тернополь +23...+29
- Черновцы +23...+25
- Хмельницкий +22...+24
- Луцк +23...+24
- Ровно +22...+24
- Житомир +22...+24
- Винница +22...+24
- Одесса +25..+27
- Николаев +24...+26
- Херсон +22...+24
- Симферополь +23...+25
- Кропивницкий +22...+24
- Черкассы +22...+24
- Чернигов +18...+20
- Сумы +17...+19
- Полтава +22...+24
- Днепр +22...+24
- Запорожье +20...+22
- Донецк +15...+17
- Луганск +14…+16
- Харьков +16…+18
Прогноз погоды по областям на 9 сентября / скриншот с сайта Укргидрометцентра