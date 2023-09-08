Погода в перші осінні дні радує своєю стабільністю. Українців як і раніше не будуть засмучувати опади чи різкі похолодання.

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Якою буде погода в областях

Українці зможуть спостерігати у суботу мінливу хмарність без ймовірності опадів. Невеликий вітер дутиме у змінних напрямках зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду.

Позначка термометра опускатиметься до 6 – 11 градусів, крайньому півдні країни досягатиме 15 градусів. Вдень у східних та північно-східних областях варто очікувати 14 – 19 градусів, на решті території температура триматиметься на позначках 20 – 25 градусів. Однак Закарпатті та Одещині буде значно тепліше – там шкала досягатиме 28 градусів.

Погода у столиці та області

На Київщині так само як і по всій Україні варто очікувати мінливу хмарність без опадів. Вітер північного напрямку рухатиметься зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду.

Вночі в області буде трохи прохолодно – температура досягатиме 6 – 11 градусів. Вдень же вона не перевищить 20 – 25 градусів. У самому ж Києві варто очікувати на 10 градусів вночі та 20 – 22 градуси вдень.

Температура в областях України

  • Київ +20...+22
  • Ужгород +25...+27
  • Львів +24...+26
  • Івано-Франківськ +24...+26
  • Тернопіль +23...+29
  • Чернівці +23...+25
  • Хмельницький +22...+24
  • Луцьк +23...+24
  • Рівне +22...+24
  • Житомир +22...+24
  • Вінниця +22...+24
  • Одеса +25..+27
  • Миколаїв +24...+26
  • Херсон +22...+24
  • Сімферополь +23...+25
  • Кропивницький +22...+24
  • Черкаси +22...+24
  • Чернігів +18...+20
  • Суми +17...+19
  • Полтава +22...+24
  • Дніпро +22...+24
  • Запоріжжя +20...+22
  • Донецьк +15...+17
  • Луганськ +14…+16
  • Харків +16…+18

Прогноз погоди по областях на 9 вересня / скриншот з сайту Укргідрометцентру