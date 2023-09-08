Погода в перші осінні дні радує своєю стабільністю. Українців як і раніше не будуть засмучувати опади чи різкі похолодання.
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Якою буде погода в областях
Українці зможуть спостерігати у суботу мінливу хмарність без ймовірності опадів. Невеликий вітер дутиме у змінних напрямках зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду.
Позначка термометра опускатиметься до 6 – 11 градусів, крайньому півдні країни досягатиме 15 градусів. Вдень у східних та північно-східних областях варто очікувати 14 – 19 градусів, на решті території температура триматиметься на позначках 20 – 25 градусів. Однак Закарпатті та Одещині буде значно тепліше – там шкала досягатиме 28 градусів.
Погода у столиці та області
На Київщині так само як і по всій Україні варто очікувати мінливу хмарність без опадів. Вітер північного напрямку рухатиметься зі швидкістю 3 – 8 метрів на секунду.
Вночі в області буде трохи прохолодно – температура досягатиме 6 – 11 градусів. Вдень же вона не перевищить 20 – 25 градусів. У самому ж Києві варто очікувати на 10 градусів вночі та 20 – 22 градуси вдень.
Температура в областях України
- Київ +20...+22
- Ужгород +25...+27
- Львів +24...+26
- Івано-Франківськ +24...+26
- Тернопіль +23...+29
- Чернівці +23...+25
- Хмельницький +22...+24
- Луцьк +23...+24
- Рівне +22...+24
- Житомир +22...+24
- Вінниця +22...+24
- Одеса +25..+27
- Миколаїв +24...+26
- Херсон +22...+24
- Сімферополь +23...+25
- Кропивницький +22...+24
- Черкаси +22...+24
- Чернігів +18...+20
- Суми +17...+19
- Полтава +22...+24
- Дніпро +22...+24
- Запоріжжя +20...+22
- Донецьк +15...+17
- Луганськ +14…+16
- Харків +16…+18
Прогноз погоди по областях на 9 вересня / скриншот з сайту Укргідрометцентру