Прогноз погоды на 9 июля: жара пошла на спад, в части регионов – дожди
Погода в Украине в четверг, 9 июля, будет теплой, во многих регионах Украины – солнечно. Однако в западные области Украины, а также на Киевщину, Сумщину и Житомирщину придут дожди.
Жара отступила из Украины. Теплее всего будет в южных областях, там температура поднимется до +25...+28. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
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Прохладу почувствуют жители большинства западных регионов, где воздух прогреется до +20...+23. Немного выше будет температура на Закарпатье – +23...+25.
Осадки пройдут на Львовщине, Тернопольщине, Волыни, Ивано-Франковщине, Буковине, Закарпатье. Также зонты лучше прихватить с собой жителям Сумщины, Киевщины и Житомирщины.
Что касается Киева – то тут тоже дождливо. Жителям и гостям столицы не следует ожидать жару, температура поднимется всего до +20...+22.
К выходным снова столбики термометров, как глупые котята, вырвутся и погонят вверх, до +28...+31 градуса, однако кошка-атмосфера быстро прижмет их лапой, и поэтому со следующей недели, скорее со вторника, температура воздуха вернется в комфортные пределы,
– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.
Прогноз погоды на четверг, 9 июля, в городах Украины:
Ужгород – +23...+25
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +22...+24
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +20...+22
Винница – +22...+24
Одесса – +25...+27
Николаев – +26...+28
Херсон – +26...+28
Симферополь – +25...+27
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +22...+24
Сумы – +22...+24
Полтава – +23...+25
Днепр – +24...+26
Запорожье – +25...+27
Донецк – +25...+27
Луганск – +25...+27
Харьков – +24...+26
Киев – +20...+22