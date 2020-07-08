Погода в Украине в четверг, 9 июля, будет теплой, во многих регионах Украины – солнечно. Однако в западные области Украины, а также на Киевщину, Сумщину и Житомирщину придут дожди.

Жара отступила из Украины. Теплее всего будет в южных областях, там температура поднимется до +25...+28. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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Прохладу почувствуют жители большинства западных регионов, где воздух прогреется до +20...+23. Немного выше будет температура на Закарпатье – +23...+25.

Осадки пройдут на Львовщине, Тернопольщине, Волыни, Ивано-Франковщине, Буковине, Закарпатье. Также зонты лучше прихватить с собой жителям Сумщины, Киевщины и Житомирщины.

Что касается Киева – то тут тоже дождливо. Жителям и гостям столицы не следует ожидать жару, температура поднимется всего до +20...+22.

К выходным снова столбики термометров, как глупые котята, вырвутся и погонят вверх, до +28...+31 градуса, однако кошка-атмосфера быстро прижмет их лапой, и поэтому со следующей недели, скорее со вторника, температура воздуха вернется в комфортные пределы,

– написала синоптик Наталья Диденко в фейсбуке.

Прогноз погоды на четверг, 9 июля, в городах Украины:

Ужгород – +23...+25

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +21...+23

Тернополь – +22...+24

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир – +20...+22

Винница – +22...+24

Одесса – +25...+27

Николаев – +26...+28

Херсон – +26...+28

Симферополь – +25...+27

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +22...+24

Сумы – +22...+24

Полтава – +23...+25

Днепр – +24...+26

Запорожье – +25...+27

Донецк – +25...+27

Луганск – +25...+27

Харьков – +24...+26

Киев – +20...+22



Прогноз погоды на 9 июля от Укргидрометцентра