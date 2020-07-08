Прогноз погоди на 9 липня: спека пішла на спад, у частині регіонів – дощі
Погода в Україні в четвер, 9 липня, буде теплою, у багатьох регіонах України – сонячно. Проте у західні області України, а також на Київщину, Сумщину та Житомирщину прийдуть дощі.
Спека відступила з України. Найтепліше буде у південних областях, там температура підніметься до +25...+28. Про це інформують в Укргідрометцентрі.
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Прохолоду відчують жителі більшості західних регіонів, де повітря прогріється до +20...+23. Трішки вищою буде температура на Закарпатті – +23...+25.
Опади пройдуть на Львівщині, Тернопільщині, Волині, Івано-Франківщині, Буковині, Закарпатті. Також парасольки краще прихопити з собою жителям Сумщини, Київщини та Житомирщини.
Щодо Києва – то тут теж дощитиме. Жителям та гостям столиці не слід очікувати на спеку, температура підніметься всього до +20...+22.
До вихідних знову стовпчики термометрів, як нерозумні кошенята, вирвуться і поженуть вгору, до +28...+31 градуса, проте кішка-атмосфера швидко притисне їх лапою, і тому з наступного тижня, скоріше з вівторка, температура повітря повернеться у комфортні межі,
– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.
Прогноз погоди на четвер, 9 липня, у містах України:
Ужгород – +23…+25
Львів – +22…+24
Івано-Франківськ – +21…+23
Тернопіль – +22…+24
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +21…+23
Луцьк – +20…+22
Рівне – +20…+22
Житомир – +20…+22
Вінниця – +22…+24
Одеса – +25…+27
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +25…+27
Кропивницький – +22…+24
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +22…+24
Суми – +22…+24
Полтава – +23…+25
Дніпро – +24…+26
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +25…+27
Луганськ – +25…+27
Харків – +24…+26
Київ – +20…+22