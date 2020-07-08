Погода в Україні в четвер, 9 липня, буде теплою, у багатьох регіонах України – сонячно. Проте у західні області України, а також на Київщину, Сумщину та Житомирщину прийдуть дощі.

Спека відступила з України. Найтепліше буде у південних областях, там температура підніметься до +25...+28. Про це інформують в Укргідрометцентрі.

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Прохолоду відчують жителі більшості західних регіонів, де повітря прогріється до +20...+23. Трішки вищою буде температура на Закарпатті – +23...+25.

Опади пройдуть на Львівщині, Тернопільщині, Волині, Івано-Франківщині, Буковині, Закарпатті. Також парасольки краще прихопити з собою жителям Сумщини, Київщини та Житомирщини.



Щодо Києва – то тут теж дощитиме. Жителям та гостям столиці не слід очікувати на спеку, температура підніметься всього до +20...+22.

До вихідних знову стовпчики термометрів, як нерозумні кошенята, вирвуться і поженуть вгору, до +28...+31 градуса, проте кішка-атмосфера швидко притисне їх лапою, і тому з наступного тижня, скоріше з вівторка, температура повітря повернеться у комфортні межі,

– написала синоптикиня Наталка Діденко у фейсбуці.

Прогноз погоди на четвер, 9 липня, у містах України:

Ужгород – +23…+25

Львів – +22…+24

Івано-Франківськ – +21…+23

Тернопіль – +22…+24

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +20…+22

Рівне – +20…+22

Житомир – +20…+22

Вінниця – +22…+24

Одеса – +25…+27

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +25…+27

Кропивницький – +22…+24

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +22…+24

Суми – +22…+24

Полтава – +23…+25

Дніпро – +24…+26

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +25…+27

Луганськ – +25…+27

Харків – +24…+26

Київ – +20…+22



Прогноз погоди на 9 липня від Укргідрометцентру