Прогноз погоды на 9 июня: часть Украины будет морить жара, на Западе ее освежат грозы
Погода в Украине во вторник, 9 июня, будет наконец по-настоящему летней и жаркой. В некоторых регионах воздух прогреется даже до +33. Несколько свежее будет на Западе, где тоже будет жарко, но летний пыл будут немного збавлять кратковременные грозы.
Жара вообще будет доминировать в Украине на этой неделе, убеждает украинская синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.
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В Украине будет преобладать сухая и жаркая воздушная масса. Однако западная часть будет принадлежать свежей воздушной массе из-за периодических дождей с грозами, которые будет вызывать атмосферный фронт,
– добавляет она.
Жарче всего 9 июня будет в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Там столбики термометров поднимутся до отметок в +31... +33 градуса.
Самой низкой температура воздуха будет на Львовщине, там ожидаются комфортные +23... +25 градусов.
По всей стране будет преобладать ясная погода, только на Ровненщине, Волыни, Львовщине, Закарпатье, Прикарпатье, Буковине, Тернопольщине и Хмельнитчине возможны кратковременные грозы.
Ветер будет юго-восточным, 5-10 метров в секунду.
В Киеве 9 июня будет сухо и жарко, +30... +32 градуса. Вечером есть вероятность локального грозового дождя.
Прогноз погоды на вторник, 9 июня, в городах Украины:
Ужгород – +25... +27
Львов – +23... +25
Ивано-Франковск – +24... +26
Тернополь – +24... +26
Черновцы – +24... +26
Хмельницкий – +25... +27
Луцк – +24... +26
Ровно – +25... +27
Житомир – +30... +32
Винница – +29... +31
Одесса – +26... +28
Николаев – +30... +32
Херсон – +30... +32
Симферополь – +29... +31
Кропивницкий – +30... +32
Черкассы – +30... +32
Чернигов – +30... +32
Сумы – +30... +32
Полтава – +30... +32
Днепр – +31... +33
Запорожье – +30... 32
Донецк – +31... +33
Луганск – +30... +32
Харьков – +31... +33
Киев – +30... +32