Погода в Украине во вторник, 9 июня, будет наконец по-настоящему летней и жаркой. В некоторых регионах воздух прогреется даже до +33. Несколько свежее будет на Западе, где тоже будет жарко, но летний пыл будут немного збавлять кратковременные грозы.

Жара вообще будет доминировать в Украине на этой неделе, убеждает украинская синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице.

Между тем На Львовщине снова заснежило в начале лета: фото, видео

В Украине будет преобладать сухая и жаркая воздушная масса. Однако западная часть будет принадлежать свежей воздушной массе из-за периодических дождей с грозами, которые будет вызывать атмосферный фронт,

– добавляет она.

Жарче всего 9 июня будет в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Там столбики термометров поднимутся до отметок в +31... +33 градуса.

Самой низкой температура воздуха будет на Львовщине, там ожидаются комфортные +23... +25 градусов.

По всей стране будет преобладать ясная погода, только на Ровненщине, Волыни, Львовщине, Закарпатье, Прикарпатье, Буковине, Тернопольщине и Хмельнитчине возможны кратковременные грозы.

Ветер будет юго-восточным, 5-10 метров в секунду.

В Киеве 9 июня будет сухо и жарко, +30... +32 градуса. Вечером есть вероятность локального грозового дождя.

Прогноз погоды на вторник, 9 июня, в городах Украины:

Ужгород – +25... +27

Львов – +23... +25

Ивано-Франковск – +24... +26

Тернополь – +24... +26

Черновцы – +24... +26

Хмельницкий – +25... +27

Луцк – +24... +26

Ровно – +25... +27

Житомир – +30... +32

Винница – +29... +31

Одесса – +26... +28

Николаев – +30... +32

Херсон – +30... +32

Симферополь – +29... +31

Кропивницкий – +30... +32

Черкассы – +30... +32

Чернигов – +30... +32

Сумы – +30... +32

Полтава – +30... +32

Днепр – +31... +33

Запорожье – +30... 32

Донецк – +31... +33

Луганск – +30... +32

Харьков – +31... +33

Киев – +30... +32



Прогноз погоды на вторник, 9 июня, от Укргидрометцентра