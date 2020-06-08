Прогноз погоди на 9 червня: частину України моритиме спека, на Заході її освіжать грози
Погода в Україні у вівторок, 9 червня, буде нарешті по-справжньому літньою та спекотною. У деяких регіонах повітря прогріється навіть до +33. Дещо свіжіше буде на Заході, де теж буде спекотно, але літній запал трохи збавлять короткочасні грози.
Спека взагалі домінуватиме в Україні цього тижня, переконує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.
Тим часом На Львівщині знову засніжило на початку літа: фото, відео
В Україні переважатиме суха та спекотна повітряна маса. Проте західна частина належатиме свіжішій повітряній масі через періодичні дощі з грозами, які зумовлюватиме атмосферний фронт,
– додає вона.
Найспекотніше 9 червня буде на Дніпропетровщині, Донеччині та Харківщині. Там стовпчики термометрів підскочать до позначок у +31…+33 градуси.
Найнижчою температура повітря буде на Львівщині, там очікуються комфортні +23…+25 градусів.
По всій країні переважатиме ясна погода, лише на Рівненщині, Волині, Львівщині, Закарпатті, Прикарпатті, Буковині, Тернопільщині та Хмельниччині можливі короткочасні грози.
Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.
У Києві 9 червня буде сухо та спекотно, +30…+32 градуси. Ввечері є ймовірність локального грозового дощу.
Прогноз погоди на вівторок, 9 червня, у містах України:
Ужгород – +25…+27
Львів – +23…+25
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +24…+26
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +25…+27
Луцьк – +24…+26
Рівне – +25…+27
Житомир – +30…+32
Вінниця – +29…+31
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +30…+32
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +29…+31
Кропивницький – +30…+32
Черкаси – +30…+32
Чернігів – +30…+32
Суми – +30…+32
Полтава – +30…+32
Дніпро – +31…+33
Запоріжжя – +30…+32
Донецьк – +31…+33
Луганськ – +30…+32
Харків – +31…+33
Київ – +30…+32