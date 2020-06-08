Погода в Україні у вівторок, 9 червня, буде нарешті по-справжньому літньою та спекотною. У деяких регіонах повітря прогріється навіть до +33. Дещо свіжіше буде на Заході, де теж буде спекотно, але літній запал трохи збавлять короткочасні грози.

Спека взагалі домінуватиме в Україні цього тижня, переконує українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці.

Тим часом На Львівщині знову засніжило на початку літа: фото, відео

В Україні переважатиме суха та спекотна повітряна маса. Проте західна частина належатиме свіжішій повітряній масі через періодичні дощі з грозами, які зумовлюватиме атмосферний фронт,

– додає вона.

Найспекотніше 9 червня буде на Дніпропетровщині, Донеччині та Харківщині. Там стовпчики термометрів підскочать до позначок у +31…+33 градуси.

Найнижчою температура повітря буде на Львівщині, там очікуються комфортні +23…+25 градусів.

По всій країні переважатиме ясна погода, лише на Рівненщині, Волині, Львівщині, Закарпатті, Прикарпатті, Буковині, Тернопільщині та Хмельниччині можливі короткочасні грози.

Вітер буде південно-східним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві 9 червня буде сухо та спекотно, +30…+32 градуси. Ввечері є ймовірність локального грозового дощу.

Прогноз погоди на вівторок, 9 червня, у містах України:

Ужгород – +25…+27

Львів – +23…+25

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +24…+26

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +25…+27

Луцьк – +24…+26

Рівне – +25…+27

Житомир – +30…+32

Вінниця – +29…+31

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +30…+32

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +30…+32

Черкаси – +30…+32

Чернігів – +30…+32

Суми – +30…+32

Полтава – +30…+32

Дніпро – +31…+33

Запоріжжя – +30…+32

Донецьк – +31…+33

Луганськ – +30…+32

Харків – +31…+33

Київ – +30…+32



Прогноз погоди на вівторок, 9 червня, від Укргідрометцентру