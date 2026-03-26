Синоптики показали первый прогноз погоды на апрель: будут ли аномальные температуры

Среднемесячная температура в апреле, согласно прогнозу синоптиков, будет соответствовать климатической норме. Количество осадков в течение следующего месяца также будет находиться в пределах привычных показателей.

Об этом стало известно из прогноза Украинского гидрометеорологического центра.

Какой будет погода в апреле в Украине?

По данным специалистов, средняя месячная температура ожидается в пределах 8 – 11 градусов тепла, только в горных районах Карпат прохладнее – от 5 до 7 градусов тепла, что в пределах климатической нормы на этот период весны.

В то же время месячное количество осадков, как предполагают синоптики, составит примерно 30 – 50 миллиметров, в Карпатах – от 60 до 90 миллиметров, что также является привычным и, как отмечают, составляет 80–120% от нормы.

Климатическая характеристика апреля

Обратите внимание! Показатели, которые приведены ниже, это не точный прогноз на апрель, а лишь анализ показателей прошлых лет.

Согласно указанной информации, для апреля присуще быстрое нарастание тепла. Также обычно в этот период по всей территории Украины наблюдаются грозы.

В общем среднемесячная температура воздуха в апреле составляет 7 – 11 градусов тепла, в горных районах в основном фиксируют 2 – 6 градусов тепла. Абсолютный минимум составлял в пределах 5,6 – 6 16,2 градусов мороза.

В то же время в Черновицкой, Черниговской, Сумской и Харьковской областях местами фиксировали 16,7 – 22,2 градусов мороза, в южных регионах и Львовской области местами были снижения 3,2 – 4,9 градусов мороза.

Абсолютный максимум составлял 24,6 – 33,3 градусов тепла, в горных районах местами пригревало до 21 – 29,3 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков составляет 22 – 62 миллиметра, в горной местности – больше.

Так, в большинстве районов Закарпатья и в Карпатах этот показатель колебался в пределах 65 – 84 миллиметров, на высокогорье фиксировали даже 102 – 177 миллиметров.

