Погода

Об этом "РБК-Украина" рассказала начальница отдела по взаимодействию со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Как будет меняться погода?

Кардинальных изменений в синоптической ситуации в ближайшее время синоптики не прогнозируют. Впрочем, территорию страны будут пересекать несколько атмосферных фронтов с разными направлениями движения.

Первый атмосферный фронт будет двигаться с запада, после чего в среду, 18 ноября, ожидается временный перерыв в непогоде. Уже в четверг, 19 ноября, страну затронет еще один атмосферный фронт, который будет перемещаться в основном с юго-запада.

Температура пока не опустится до таких, скажем так, кардинальных морозов. Дневные максимумы останутся преимущественно плюсовыми. Это будет стабильно по всей территории Украины– рассказала Наталья Птуха.

В то же время морозы могут местами наблюдаться в западных областях и в Карпатах. Увеличение облачности, вызванное прохождением фронтов, защитит большинство областей от сильного холода.

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Какие области первыми почувствуют похолодание?

Именно в западных регионах, по словам Птухи, может быть холоднее, чем в других областях. Это связано с тем, что они первыми будут встречать новые атмосферные фронты.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие дни в Украине будут идти дожди, а столбики термометров покажут максимум +14 градусов. Несколько более сильные осадки при этом ожидаются в Закарпатье и в Карпатах.