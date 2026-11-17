Погода

Про це для "РБК-Україна" розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Як змінюватиметься погода?

Кардинальних змін у синоптичній ситуації найближчим часом синоптики не передбачають. Втім, територію країни перетинатимуть кілька атмосферних фронтів з різними напрямками руху.

Перший атмосферний фронт рухатиметься із заходу, після чого у середу, 18 листопада, очікується тимчасова перерва від негоди. Вже у четвер, 19 листопада, країну зачепить ще один атмосферний фронт, який переміщуватиметься більше з південного заходу.

Температурні показники знижуватись до таких, скажімо так, кардинальних морозів – ще не будуть. Денні максимуми залишаються переважно плюсові. Це – стабільно по території України– розповіла Наталія Птуха.

Водночас морози можуть подекуди фіксуватися у західних областях та в Карпатах. Збільшення хмарності, викликане проходженням фронтів, захистить більшість областей від сильного холоду.

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Які області відчують похолодання найпершими?

Саме у західних регіонах, за словами Птухи, може бути холодніше, ніж в інших областях. Це пов'язано з тим, що вони першими зустрічатимуть нові атмосферні фронти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найближчими днями в Україні дощитиме, а стовпчики термометрів покажуть максимум +14 градусів. Дещо сильніші опади при цьому очікуються на Закарпатті та в Карпатах.