Погода

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

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Яку чекати погоду?

За даними синоптиків, у вівторок, 17 листопада, дощі пройдуть у більшості регіонів країни. Температура повітря протягом доби становитиме +1…+7 градусів. Водночас уночі у східних областях та в Карпатах очікуються морози – від -5 до 0 градусів.

У наступні два дні опади не вщухнуть. Дощитиме маже по всіх областях, однак на Закарпатті та в Карпатах 18 листопада прогнозують значні дощі.

Температура повітря у нічні години 18 та 19 листопада коливатиметься в межах +3…+10 градусів. Удень стовпчики термометрів сягнуть +7…+14 градусів.

Нагадаємо, до 20 листопада в Україні збережеться нестійка осіння погода. Орієнтовно на вихідних очікується похолодання, яке посилюватимуть підвищена вологість і вітер.