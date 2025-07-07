Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Дожди и грозы в Киеве и Киевской области

Во вторник, 8 июля, на территории Киевской области и в городе Киеве будет переменная облачность. Ночью осадки не ожидаются. Впрочем, днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет южный, юго-западный, 7 – 12 метров в секунду.

Ночью в области +17 – +22 градуса, днем +29 – +34 градуса. Между тем в столице +20 – +22 градуса и +31 – +33 градуса соответственно.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, дожди в Киеве ожидаются и 9 июля. В четверг, 10 июля, снова возможны грозы.

В Укргидрометцентре также предупреждали, что до конца суток 7 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. 8 июля в западных областях грозы; днем местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди. Это I уровень опасности (желтый).