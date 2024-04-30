Небо над Украиной будет почти безоблачным. Кроме этого, по всей территории государства будет без осадков.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что ветер будет северо-восточным, однако на западе страны юго-восточный 5-10 метров в секунду.

Температура ночью будет +6...+11 градусов, а днем +20...+25 градусов.

Какой будет погода в Киеве и области

В столице и Киевской области будет малооблачно. Осадков также не ожидается.

Ветер будет северо-восточным ️, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью поднимется до +6...+11 градусов, днем +20...+25 градусов.

В Киеве ночью воздух прогреется до +8...+10 градусов, а днем +22...+24 градуса.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев +22...+24
  • Ужгород +23...+25
  • Львов +22...+24
  • Ивано-Франковск +21...+23
  • Тернополь +22...+24
  • Черновцы +21...+23
  • Хмельницкий +22...+24
  • Луцк +23...+25
  • Ровно +23...+25
  • Житомир +22...+24
  • Винница +22...+24
  • Одесса +21...+23
  • Николаев +22...+24
  • Херсон +22...+24
  • Симферополь +22...+24
  • Кропивницкий +22...+24
  • Черкассы +22...+24
  • Чернигов +22...+24
  • Сумы +22...+24
  • Полтава +22...+24
  • Днепр +23...+25
  • Запорожье +23...+25
  • Донецк +22...+24
  • Луганск +23...+25
  • Харьков +23...+25

Проноз 1 мая
Прогноз погоды в Украине на 1 мая / Укргидрометцентр