Небо над Украиной будет почти безоблачным. Кроме этого, по всей территории государства будет без осадков.

Смотрите также После летней жары часть Украины накроют дожди: где и когда ждать осадков

Какой будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что ветер будет северо-восточным, однако на западе страны юго-восточный 5-10 метров в секунду.

Температура ночью будет +6...+11 градусов, а днем +20...+25 градусов.

Какой будет погода в Киеве и области

В столице и Киевской области будет малооблачно. Осадков также не ожидается.

Ветер будет северо-восточным ️, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью поднимется до +6...+11 градусов, днем +20...+25 градусов.

В Киеве ночью воздух прогреется до +8...+10 градусов, а днем +22...+24 градуса.

Какой будет погода в городах Украины

Киев +22...+24

Ужгород +23...+25

Львов +22...+24

Ивано-Франковск +21...+23

Тернополь +22...+24

Черновцы +21...+23

Хмельницкий +22...+24

Луцк +23...+25

Ровно +23...+25

Житомир +22...+24

Винница +22...+24

Одесса +21...+23

Николаев +22...+24

Херсон +22...+24

Симферополь +22...+24

Кропивницкий +22...+24

Черкассы +22...+24

Чернигов +22...+24

Сумы +22...+24

Полтава +22...+24

Днепр +23...+25

Запорожье +23...+25

Донецк +22...+24

Луганск +23...+25

Харьков +23...+25



Прогноз погоды в Украине на 1 мая / Укргидрометцентр