Небо над Україною буде майже безхмарним. Крім цього, по всій території держави буде без опадів.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують, що вітер буде північно-східним, однак на заході країни південно-східний 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі буде +6...+11 градусів, а вдень +20...+25 градусів.

Якою буде погода у Києві та області

У столиці та Київській області буде малохмарно. Опадів також не очікується.

Вітер буде північно-східним ️, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі підніметься до +6...+11 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Києві вночі повітря прогріється до +8...+10 градусів, а вдень +22...+24 градуси.

Якою буде погода в містах України

  • Київ +22...+24
  • Ужгород +23...+25
  • Львів +22...+24
  • Івано-Франківськ +21...+23
  • Тернопіль +22...+24
  • Чернівці +21...+23
  • Хмельницький +22...+24
  • Луцьк +23...+25
  • Рівне +23...+25
  • Житомир +22...+24
  • Вінниця +22...+24
  • Одеса +21...+23
  • Миколаїв +22...+24
  • Херсон +22...+24
  • Сімферополь +22...+24
  • Кропивницький +22...+24
  • Черкаси +22...+24
  • Чернігів +22...+24
  • Суми +22...+24
  • Полтава +22...+24
  • Дніпро +23...+25
  • Запоріжжя +23...+25
  • Донецьк +22...+24
  • Луганськ +23...+25
  • Харків +23...+25

Проноз 1 травня
Проноз погоди в Україні на 1 травня / Укргідрометцентр