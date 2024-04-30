Небо над Україною буде майже безхмарним. Крім цього, по всій території держави буде без опадів.

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Якою буде погода в Україні

Синоптики прогнозують, що вітер буде північно-східним, однак на заході країни південно-східний 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі буде +6...+11 градусів, а вдень +20...+25 градусів.

Якою буде погода у Києві та області

У столиці та Київській області буде малохмарно. Опадів також не очікується.

Вітер буде північно-східним ️, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі підніметься до +6...+11 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Києві вночі повітря прогріється до +8...+10 градусів, а вдень +22...+24 градуси.

Якою буде погода в містах України

Київ +22...+24

Ужгород +23...+25

Львів +22...+24

Івано-Франківськ +21...+23

Тернопіль +22...+24

Чернівці +21...+23

Хмельницький +22...+24

Луцьк +23...+25

Рівне +23...+25

Житомир +22...+24

Вінниця +22...+24

Одеса +21...+23

Миколаїв +22...+24

Херсон +22...+24

Сімферополь +22...+24

Кропивницький +22...+24

Черкаси +22...+24

Чернігів +22...+24

Суми +22...+24

Полтава +22...+24

Дніпро +23...+25

Запоріжжя +23...+25

Донецьк +22...+24

Луганськ +23...+25

Харків +23...+25



Проноз погоди в Україні на 1 травня / Укргідрометцентр