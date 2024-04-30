Відповідно до прогнозів синоптиків, травень навряд чи буде холоднішим за квітень. Середньомісячна температура у травні може бути на один – два градуси вищою за кліматичну норму. Це стосується Заходу, Півдня та південно-східних областей.

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Де будуть дощі на початку травня

Протягом майже тижня, з 29 квітня, очікується суха та сонячна погода. Ба більше – літня, бо стовпчики термометрів стабільно показуватимуть +20 градусів. Подекуди вони сягнуть +24, як-от у Луганській області 2 травня. Так, часом сонечко ховатиметься за хмари, але загалом демоверсія літа гарантована.

Та все зміниться 4 травня: значну частину України накриють дощі.

Як зміниться погода 4 травня / Скриншоти 24 Каналу з сайту Укргідрометцентру

Як бачимо, дощі насуваються на Україну із Заходу. Тож порада брати парасольки стосується переважно жителів саме західних регіонів. Але дощі прогнозують і в центральних областях, а саме в Київській, Житомирській та Вінницькій.

Опадів слід чекати у таких областях:

Волинська;

Рівненська;

Житомирська;

Київська;

Львівська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Вінницька;

Івано-Франківська;

Закарпатська;

Чернівецька.

Хтозна, можливо, це і на краще, адже не всім подобається спека навесні. А так маємо можливість вигуляти яскраві парасольки та улюблені тренчі!

Та й загалом, після кожного дощу неодмінно вийде сонце. У цьому вкотре впевнилися кияни наприкінці березня, коли мережу сповнили красивезні фото після зливи. А 28 квітня людей замилував фантастичний захід. Одеса, Миколаїв, Дніпро, Харків увібралися в жовтогарячі шати, у деяких містах зафільмували веселку на тлі ніжно-рожевого неба. Тож, може, 4 травня на нас чекають нові чарівні фото та відео – природа вміє здивувати!

Яка погода буде в травні

Імовірно, що ближче до літа, то більш жаркою вона буде. Швидше за все, температура знову перевищить +25 градусів, особливо на Півдні. Власне, ми вже бачили таку спеку в першій половині квітня. Синоптики пояснюють: справді, такі високі температури характерні для літніх місяців. Їх зумовив потужний винос субтропічного повітря, який приніс до України не тільки літнє тепло, а й пил із Сахари.