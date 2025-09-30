Дожди, а местами даже мокрый снег: прогноз погоды на 1 октября
Второй месяц осени начнется с дождей. Однако кое-где стоит ждать даже мокрый снег.
Какой будет погода в Украине 1 октября?
Синоптики отмечают, что погоду в Украине продолжат формировать атмосферные фронты. Поэтому стоит ждать умеренные, в северной части небольшие дожди, на высокогорье Карпат мокрый снег.
Ветер будет двигаться преимущественно с востока, а его скорость будет в пределах 7– 12 метров в секунду, стоит заметить, что в северо-восточной части местами прогнозируются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.
Температура ночью будет в пределах 3 – 8 градусов тепла, днем от 5 до 10 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье и юге страны, там показатели температуры будут колебаться от +11 до +16 градусов.
На высокогорье Карпат температура ночью и днем будет оставаться около 0 градусов.
Какой будет погода в областных центрах?
- Киев +7...+9;
- Ужгород +13...+15;
- Львов +6...+8;
- Ивано-Франковск +7...+9;
- Тернополь +7...+9;
- Черновцы +7...+9;
- Хмельницкий +7...+9;
- Луцк +8...+10;
- Ровно +7...+9;
- Житомир +8...+10;
- Винница +7...+9;
- Одесса +10...+12;
- Николаев +11...+13;
- Херсон +13...+15;
- Симферополь +13...+15;
- Кропивницкий +6...+8;
- Черкассы +7...+9;
- Чернигов +8...+10;
- Сумы +7...+9;
- Полтава +8...+10;
- Днепр +9...+11;
- Запорожье +13...+15;
- Донецк +8...+10;
- Луганск +9...+11;
- Харьков +6...+8.
Погода в Украине: последние новости
Еще в понедельник, 29 сентября, в Карпатах уже выпал снег. Тогда на горе Поп Иван зафиксировали температуру воздуха ниже нуля.
А вот Одесскую область во вторник, 30 сентября, накрыла сильная непогода. В регионе утром видимость ухудшал еще и туман, а в самой Одессе и по области подтоплены улицы, были проблемы с движением транспорта.
В то же время Карпаты уже второй день подряд засыпает снегом. На горе Поп Иван и Черногоре – морозы и метели.