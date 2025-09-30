Второй месяц осени начнется с дождей. Однако кое-где стоит ждать даже мокрый снег.

Какой будет погода в Украине 1 октября?

Синоптики отмечают, что погоду в Украине продолжат формировать атмосферные фронты. Поэтому стоит ждать умеренные, в северной части небольшие дожди, на высокогорье Карпат мокрый снег.

Ветер будет двигаться преимущественно с востока, а его скорость будет в пределах 7– 12 метров в секунду, стоит заметить, что в северо-восточной части местами прогнозируются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет в пределах 3 – 8 градусов тепла, днем от 5 до 10 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье и юге страны, там показатели температуры будут колебаться от +11 до +16 градусов.

На высокогорье Карпат температура ночью и днем будет оставаться около 0 градусов.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев +7...+9;

Ужгород +13...+15;

Львов +6...+8;

Ивано-Франковск +7...+9;

Тернополь +7...+9;

Черновцы +7...+9;

Хмельницкий +7...+9;

Луцк +8...+10;

Ровно +7...+9;

Житомир +8...+10;

Винница +7...+9;

Одесса +10...+12;

Николаев +11...+13;

Херсон +13...+15;

Симферополь +13...+15;

Кропивницкий +6...+8;

Черкассы +7...+9;

Чернигов +8...+10;

Сумы +7...+9;

Полтава +8...+10;

Днепр +9...+11;

Запорожье +13...+15;

Донецк +8...+10;

Луганск +9...+11;

Харьков +6...+8.

Погода на 1 октября / Инфографика Укргидрометцентра / Инфографика Укргидрометцентра

