Другий місяць осені розпочнеться з дощів. Однак подекуди варто чекати навіть мокрий сніг.

Якою буде погода в Україні 1 жовтня?

Синоптики зазначають, що погоду в Україні продовжать формувати атмосферні фронти. Тож варто чекати помірні, у північній частині невеликі дощі, на високогір'ї Карпат мокрий сніг.

Вітер буде рухатися переважно зі сходу, а його швидкість буде в межах 7– 12 метрів за секунду, варто зауважити, що у північно-східній частині місцями прогнозуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі буде в межах 3 – 8 градусів тепла, вдень від 5 до 10 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті та півдні країни, там показники температури коливатимуться від +11 до +16 градусів.

На високогір'ї Карпат температура вночі та вдень залишатиметься близько до 0 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +7…+9;

Ужгород +13…+15;

Львів +6…+8;

Івано-Франківськ +7…+9;

Тернопіль +7…+9;

Чернівці +7…+9;

Хмельницький +7…+9;

Луцьк +8…+10;

Рівне +7…+9;

Житомир +8…+10;

Вінниця +7…+9;

Одеса +10…+12;

Миколаїв +11…+13;

Херсон +13…+15;

Сімферополь +13…+15;

Кропивницький +6…+8;

Черкаси +7…+9;

Чернігів +8…+10;

Суми +7…+9;

Полтава +8…+10;

Дніпро +9…+11;

Запоріжжя +13…+15;

Донецьк +8…+10;

Луганськ +9…+11;

Харків +6…+8.

Погода на 1 жовтня / Інфографіка Укргідрометцентру

