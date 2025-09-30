Укр Рус
Дощі, а подекуди навіть мокрий сніг: прогноз погоди на 1 жовтня
30 вересня, 15:22
Дощі, а подекуди навіть мокрий сніг: прогноз погоди на 1 жовтня

Ірина Марціяш

Другий місяць осені розпочнеться з дощів. Однак подекуди варто чекати навіть мокрий сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні 1 жовтня?

Синоптики зазначають, що погоду в Україні продовжать формувати атмосферні фронти. Тож варто чекати помірні, у північній частині невеликі дощі, на високогір'ї Карпат мокрий сніг. 

Вітер буде рухатися переважно зі сходу, а його швидкість буде в межах 7– 12 метрів за секунду, варто зауважити, що у північно-східній частині місцями прогнозуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. 

Температура вночі буде в межах 3 – 8 градусів тепла, вдень від 5 до 10 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті та півдні країни, там показники температури коливатимуться від +11 до +16 градусів.

На високогір'ї Карпат температура вночі та вдень залишатиметься близько до 0 градусів.

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ +7…+9;
  • Ужгород +13…+15;
  • Львів +6…+8;
  • Івано-Франківськ +7…+9;
  • Тернопіль +7…+9;
  • Чернівці +7…+9;
  • Хмельницький +7…+9;
  • Луцьк +8…+10;
  • Рівне +7…+9;
  • Житомир +8…+10;
  • Вінниця +7…+9;
  • Одеса +10…+12;
  • Миколаїв +11…+13;
  • Херсон +13…+15;
  • Сімферополь +13…+15;
  • Кропивницький +6…+8;
  • Черкаси +7…+9;
  • Чернігів +8…+10;
  • Суми +7…+9;
  • Полтава +8…+10;
  • Дніпро +9…+11;
  • Запоріжжя +13…+15;
  • Донецьк +8…+10;
  • Луганськ +9…+11;
  • Харків +6…+8.

Погода на 1 жовтня / Інфографіка Укргідрометцентру

Погода в Україні: останні новини

  • Ще в понеділок, 29 вересня, у Карпатах вже випав сніг. Тоді на горі Піп Іван зафіксували температуру повітря нижче нуля.

  • А ось Одещину у вівторок, 30 вересня, накрила сильна негода. В регіоні вранці видимість погіршував ще й туман, а в самій Одесі та по області підтоплено вулиці, були проблеми із рухом транспорту.

  • Водночас Карпати вже другий день поспіль засипає снігом. На горі Піп Іван та Чорногорі – морози та хурделиці.