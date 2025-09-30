Дощі, а подекуди навіть мокрий сніг: прогноз погоди на 1 жовтня
Другий місяць осені розпочнеться з дощів. Однак подекуди варто чекати навіть мокрий сніг.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Дивіться також Коли в Україні будуть дощі: синоптики зробили прогноз
Якою буде погода в Україні 1 жовтня?
Синоптики зазначають, що погоду в Україні продовжать формувати атмосферні фронти. Тож варто чекати помірні, у північній частині невеликі дощі, на високогір'ї Карпат мокрий сніг.
Вітер буде рухатися переважно зі сходу, а його швидкість буде в межах 7– 12 метрів за секунду, варто зауважити, що у північно-східній частині місцями прогнозуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі буде в межах 3 – 8 градусів тепла, вдень від 5 до 10 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті та півдні країни, там показники температури коливатимуться від +11 до +16 градусів.
На високогір'ї Карпат температура вночі та вдень залишатиметься близько до 0 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах?
- Київ +7…+9;
- Ужгород +13…+15;
- Львів +6…+8;
- Івано-Франківськ +7…+9;
- Тернопіль +7…+9;
- Чернівці +7…+9;
- Хмельницький +7…+9;
- Луцьк +8…+10;
- Рівне +7…+9;
- Житомир +8…+10;
- Вінниця +7…+9;
- Одеса +10…+12;
- Миколаїв +11…+13;
- Херсон +13…+15;
- Сімферополь +13…+15;
- Кропивницький +6…+8;
- Черкаси +7…+9;
- Чернігів +8…+10;
- Суми +7…+9;
- Полтава +8…+10;
- Дніпро +9…+11;
- Запоріжжя +13…+15;
- Донецьк +8…+10;
- Луганськ +9…+11;
- Харків +6…+8.
Дивіться також Сніг наближається: синоптики попередили, де та коли засипле
Погода на 1 жовтня / Інфографіка Укргідрометцентру
Погода в Україні: останні новини
Ще в понеділок, 29 вересня, у Карпатах вже випав сніг. Тоді на горі Піп Іван зафіксували температуру повітря нижче нуля.
А ось Одещину у вівторок, 30 вересня, накрила сильна негода. В регіоні вранці видимість погіршував ще й туман, а в самій Одесі та по області підтоплено вулиці, були проблеми із рухом транспорту.
Водночас Карпати вже другий день поспіль засипає снігом. На горі Піп Іван та Чорногорі – морози та хурделиці.