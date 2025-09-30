Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода в Украине 1 октября?

Синоптики отмечают, что погоду в Украине продолжат формировать атмосферные фронты. Поэтому стоит ждать умеренные, в северной части небольшие дожди, на высокогорье Карпат мокрый снег.

Ветер будет двигаться преимущественно с востока, а его скорость будет в пределах 7– 12 метров в секунду, стоит заметить, что в северо-восточной части местами прогнозируются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду.

Температура ночью будет в пределах 3 – 8 градусов тепла, днем от 5 до 10 градусов. Теплее всего будет на Закарпатье и юге страны, там показатели температуры будут колебаться от +11 до +16 градусов.

На высокогорье Карпат температура ночью и днем будет оставаться около 0 градусов.

Какой будет погода в областных центрах?

  • Киев +7...+9;
  • Ужгород +13...+15;
  • Львов +6...+8;
  • Ивано-Франковск +7...+9;
  • Тернополь +7...+9;
  • Черновцы +7...+9;
  • Хмельницкий +7...+9;
  • Луцк +8...+10;
  • Ровно +7...+9;
  • Житомир +8...+10;
  • Винница +7...+9;
  • Одесса +10...+12;
  • Николаев +11...+13;
  • Херсон +13...+15;
  • Симферополь +13...+15;
  • Кропивницкий +6...+8;
  • Черкассы +7...+9;
  • Чернигов +8...+10;
  • Сумы +7...+9;
  • Полтава +8...+10;
  • Днепр +9...+11;
  • Запорожье +13...+15;
  • Донецк +8...+10;
  • Луганск +9...+11;
  • Харьков +6...+8.

Погода на 1 октября / Инфографика Укргидрометцентра / Инфографика Укргидрометцентра

Погода в Украине: последние новости

  • Еще в понедельник, 29 сентября, в Карпатах уже выпал снег. Тогда на горе Поп Иван зафиксировали температуру воздуха ниже нуля.

  • А вот Одесскую область во вторник, 30 сентября, накрыла сильная непогода. В регионе утром видимость ухудшал еще и туман, а в самой Одессе и по области подтоплены улицы, были проблемы с движением транспорта.

  • В то же время Карпаты уже второй день подряд засыпает снегом. На горе Поп Иван и Черногоре – морозы и метели.