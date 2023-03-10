По прогнозам синоптиков, в субботу будет облачно. Практически во всех регионах прогнозируют сильные дожди.

К теме В Украину идет настоящая весна: сильных морозов уже не будет

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

В западных, южных, центральных областях и Крыму ожидается дождь, в Карпатах – дождь с мокрым снегом.

Ветер будет царить юго-восточный с переходом на западный, 7-12 метров в секунду. В то же время, везде, кроме большинства северных и Винницкой областей, будут наблюдаться порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет 2-7 градусов тепла, в северо-восточных областях – от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем средняя температура в Украине будет составлять 8-13 градусов тепла, на юге Одесщины и в Крыму – до 17 градусов.

Синоптики предупреждают об опасности

Из-за сильных порывов ветра в Украине специалисты ввели и уровень опасности. Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Кроме того, украинцам напоминают о значительной снеголавинной опасности 3-го уровня. Схождение лавин возможно на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Также снеголавинная опасность 1-го уровня находится в горах Львовской и Черновицкой областей.

Погода в городах Украины

Киев – +9...+11

Ужгород – +9...+11

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +11..+13

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +8...+10

Ровно – +9...+11

Житомир – +8...+10

Винница – +10...+12

Одесса – +11...+13

Николаев – +10...+12

Херсон – +11...+13

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +8...+10

Сумы – +9...+11

Полтава – +9...+11

Днепр – +10...+12

Запорожье – +10...+12

Донецк – +10...+12

Луганск – +11...+13

Харьков – +10...+12

Прогноз погоды в Украине на 11 марта / Фото Укргидрометцентр