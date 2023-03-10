За прогнозами синоптиків, у суботу буде хмарно. Майже у всіх регіонах прогнозують сильні дощі.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

У західних, південних, центральних областях та в Криму очікується дощ, у Карпатах – дощ з мокрим снігом.

Вітер пануватиме південно-східний з переходом на західний, 7-12 метрів за секунду. Водночас скрізь, крім більшості північних та Вінницької областей, спостерігатимуться пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме 2-7 градусів тепла, у північно-східних областях – від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Натомість вдень середня температура в Україні складатиме 8-13 градусів тепла, на півдні Одещини та в Криму – до 17 градусів.

Синоптики попереджають про небезпеку

Через сильні пориви вітру в Україні фахівці запровадили І рівень небезпеки. Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Крім того, українцям нагадують про значну сніголавинну небезпеку 3-го рівня. Сходження лавин можливе на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Також сніголавинна небезпека 1-го рівня утримується у горах Львівської та Чернівецької областей.

Погода у містах України

Київ – +9...+11

Ужгород – +9...+11

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +9...+11

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +11..+13

Хмельницький – +10...+12

Луцьк – +8...+10

Рівне – +9...+11

Житомир – +8...+10

Вінниця – +10...+12

Одеса – +11...+13

Миколаїв – +10...+12

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +11...+13

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +8...+10

Суми – +9...+11

Полтава – +9...+11

Дніпро – +10...+12

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +10...+12

Луганськ – +11...+13

Харків – +10...+12

Прогноз погоди в Україні на 11 березня / Фото Укргідрометцентр