Весняна погода в Україні

Сьогодні, 10 березня, на всій території України буде плюсова температура. Ба більше, на Півдні та Сході навіть вночі прогнозували до +8 градусів.

Дивіться також Невеликий дощ та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 10 березня

Цікаво, що вдень найтепліше, ймовірно, буде не у південних областях, а на Заході нашої держави.

На Закарпатті та Прикарпатті до +17 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Вже у суботу, за прогнозом синоптиків, всю Україну накриють дощі. Тим часом невеличкий мороз, -2 градуси, вночі лише на Сумщині. В інших північних областях, а ще Заході та Сході до 6 тепла. На Півдні вночі до +8 градусів, вдень +15.

Прогноз погоди на 11 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за попереднім прогнозом Укргідрометцентру, у неділю знову похолодає. Зокрема, на Заході вночі до -3 градусів. Вдень по всій Україні температура також дещо знизиться. Однак, в цілому не нижче 4 градусів тепла.

На початку наступного тижня подекуди ще можливі нічні морози. Однак, у денні години буде тепло. Вже у вівторок, 14 березня, майже у всіх областях стовпчики термометра сягатимуть понад +10 градусів. У західних областях до +15.