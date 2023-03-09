У березні знову похолодає

За прогнозом синоптиків, уже наприкінці тижня в Україні знову похолодає. Вночі п'ятниці на Півночі до -4 градусів.

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Втім, вдень у більшості областей ще доволі-таки висока температура. На Півдні ще +16 градусів.

За попереднім прогнозом Укргідрометцентру, в неділю, 12 березня, стовпчики термометра знову опустяться. У частині західних областей лише +2...+4 градуси.Окрім того, можливий сніг з дощем.

Тож про значне тепло, як у попередні дні, поки що не йдеться. Навіть на Півдні температурний максимум лише +9 градусів.

Попередній прогноз погоди на 12 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі! Раніше у коментарі 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха розповідала, що, за попереднім прогнозом, на початку наступного тижня в нічні години, ще може бути невеликий мороз. Однак, вдень вже плюсова температура. Також можливі опади, але вже переважно рідкої фази, тобто дощ.