Коли чекати таких високих температур та де буде найтепліше, розповідаємо далі.

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Коли в Україні суттєво потепліє

За прогнозом Укргідрометцентру, 8 березня на всій території України суттєво потепліє. Найпрохолодніше буде на Півночі, – лише до 8 градусів тепла. Тим часом на Заході до +12, на Сході +14, а на Півдні взагалі +16.

У четвер стане ще тепліше. У частині областей вже навіть вночі до +8. Вдень на Півдні +17 градусів. У Первомайську – +18.

Прогноз погоди на 9 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, про потепління вже неодноразово попереджала і Наталка Діденко. Також синоптикиня зазначала, що за уточненим прогнозом, 9 березня тепла повітряна маса в Україні ще затримається.

10-го березня стане відчутно прохолодніше у північних областях, а Півдні та в центрі очікується аж +12...+18 градусів,

– розповіла Наталка Діденко.