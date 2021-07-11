В то же время на Востоке и Западе будет сухо и жарко. Столбики термометров максимально покажут +31... +33 градуса.
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На Западной Украине небо будет ясным в течение всего дня. В то же время спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Столбики термометров максимально покажут +30... +32 градуса. На Востоке тоже не будет ни облачка. Осадков не прогнозируют, но воздух прогреется до жарких +31... +33 градусов.
Погода на Севере Украины будет облачной. Синоптики прогнозируют дождь во второй половине дня, а также град диаметром 6 – 19 миллиметров и шквальные порывы ветра до 15 – 24 метров в секунду. Воздух там прогреется до +31... +33 градусов. На Юге дождь с градом возможен днем. Вечером погода может улучшиться. Температура воздуха +30... +32 градуса.
В середине дня небо в Киеве покроется облаками, которые продержатся до вечера. В то же время осадков не прогнозируют. Столбики термометров там покажут +31... +33 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины на понедельника, 12 июля
Ужгород – +29... +31
Львов – +30... +32
Ивано-Франковск – +30... +32
Тернополь – +30... +32
Черновцы – +30... +32
Хмельницкий – +30... +32
Луцк – +30... +32
Ровно – +30... +32
Житомир – +31... +33
Винница – +29... +31
Одесса – +30... +32
Николаев – +30... +32
Херсон – +30... +32
Симферополь – +29... +31
Кропивницкий – +29... +31
Черкассы – +29... +31
Чернигов – +31... +33
Сумы – +31... +33
Полтава – +29... +31
Днепр – +29... +31
Запорожье – +30... +32
Донецк – +31... +33
Луганск – +31... +33
Харьков – +31... +33
Киев – +31... +33
Прогноз погоды на 12 июля / Фото Укргидрометцентра