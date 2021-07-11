В то же время на Востоке и Западе будет сухо и жарко. Столбики термометров максимально покажут +31... +33 градуса.

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На Западной Украине небо будет ясным в течение всего дня. В то же время спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности. Столбики термометров максимально покажут +30... +32 градуса. На Востоке тоже не будет ни облачка. Осадков не прогнозируют, но воздух прогреется до жарких +31... +33 градусов.

Погода на Севере Украины будет облачной. Синоптики прогнозируют дождь во второй половине дня, а также град диаметром 6 – 19 миллиметров и шквальные порывы ветра до 15 – 24 метров в секунду. Воздух там прогреется до +31... +33 градусов. На Юге дождь с градом возможен днем. Вечером погода может улучшиться. Температура воздуха +30... +32 градуса.

В середине дня небо в Киеве покроется облаками, которые продержатся до вечера. В то же время осадков не прогнозируют. Столбики термометров там покажут +31... +33 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельника, 12 июля

Ужгород – +29... +31

Львов – +30... +32

Ивано-Франковск – +30... +32

Тернополь – +30... +32

Черновцы – +30... +32

Хмельницкий – +30... +32

Луцк – +30... +32

Ровно – +30... +32

Житомир – +31... +33

Винница – +29... +31

Одесса – +30... +32

Николаев – +30... +32

Херсон – +30... +32

Симферополь – +29... +31

Кропивницкий – +29... +31

Черкассы – +29... +31

Чернигов – +31... +33

Сумы – +31... +33

Полтава – +29... +31

Днепр – +29... +31

Запорожье – +30... +32

Донецк – +31... +33

Луганск – +31... +33

Харьков – +31... +33

Киев – +31... +33



Прогноз погоды на 12 июля / Фото Укргидрометцентра