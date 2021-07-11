Водночас на Сході та Заході буде сухо та спекотно. Стовпчики термометрів максимально покажуть +31...+33 градуси.

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На Західній Україні небо буде ясним протягом всього дня. Водночас рятувальники попередили про надзвичайну пожежну небезпеку. Стовпчики термометрів максимально покажуть +30...+32 градуси. На Сході також не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозують, але повітря прогріється до спекотних +31...+33 градусів.

Погода на Півночі України буде хмарною. Синоптики прогнозують дощ у другій половині дня, а також град діаметром 6 – 19 міліметрів та шквальні пориви вітру до 15 – 24 метрів на секунду. Повітря там прогріється до +31...+33 градусів. На Півдні дощ з градом можливий вдень. Лише ввечері погода може покращитися. Температура повітря становитиме +30...+32 градуси.

У середині дня небо у Києві вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Водночас опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів там покажуть +31...+33 градуси.

Прогноз погоди у містах України на понеділок, 12 липня

Ужгород – +29...+31

Львів – +30...+32

Івано-Франківськ – +30...+32

Тернопіль – +30...+32

Чернівці – +30...+32

Хмельницький – +30...+32

Луцьк – +30...+32

Рівне – +30...+32

Житомир – +31...+33

Вінниця – +29...+31

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +30...+32

Сімферополь – +29...+31

Кропивницький – +29...+31

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +31...+33

Суми – +31...+33

Полтава – +29...+31

Дніпро – +29...+31

Запоріжжя – +30...+32

Донецьк – +31...+33

Луганськ – +31...+33

Харків – +31...+33

Київ – +31...+33



Прогноз погоди на 12 липня / Фото Укргідрометцентру