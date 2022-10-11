Теплее всего будет на Юге нашей страны – до +17 градусов. Почти во всех областях сухо и солнечно.
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Прогноз погоды от Натальи Диденко
Как рассказала синоптик Наталья Диденко, антициклон в течение 12 октября и дальше будет зависать над Украиной. Поэтому в большинстве областей осадков не предвидится. Облачность, которая вылила дожди на восточные области, отодвинется.
На Закарпатье и Карпаты немного набегут тучи, возможны дожди. Минимальное количество осадков возможно на:
- в Черниговской области,
- в Киевской области.
Однако серьезных осадков не будет. Температура воздуха существенно не изменится, но ночи уже станут более прохладными. В течение дня среды столбики термометров в Украине поднимутся до вполне комфортных осенних +13...+18 градусов.
В Киеве 12 октября существенных осадков не ожидается, день будет даже с солнечным прояснением. Максимальная температура воздуха достигнет завтра +14 градусов.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
На Западе Украины местами облачная погода, которая будет держаться до самого вечера. Однако серьезные осадки облака не принесут. Воздух прогреется до +10...+12 градусов. На Востоке будет немного теплее – +11…+13 градусов. Но тоже будет сухо.
На Севере в течение всего дня небо будет покрыто облаками, но без осадков. Столбики термометров покажут +10...+12 градусов. В то же время на Юге весь день будет ясным, и облака не омрачат его до конца дня. Температура воздуха составит +13...+15 градусов.
В Киеве солнце будет редко появляться из-за облаков, но осадки не прогнозируются. Столбики термометров покажут +12...+14 градусов.
Какая будет погода в городах Украины 12 октября
Ужгород – +14...+16
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +11...+13
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +11...+13
Ровно – +10...+12
Житомир – +11...+13
Винница – +11...+13
Одесса – +15...+17
Николаев – +14...+16
Херсон – +13...+15
Симферополь – +14...+16
Кропивницкий – +12...+14
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +10...+12
Сумы – +9...+11
Полтава – +11...+13
Днепр – +12...+14
Запорожье – +13...+15
Донецк – +11...+13
Луганск – +11...+13
Харьков – +11...+13
Киев – +12...+14
Прогноз погоды на 12 октября / Фото Укргидрометцентра