Теплее всего будет на Юге нашей страны – до +17 градусов. Почти во всех областях сухо и солнечно.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко

Как рассказала синоптик Наталья Диденко, антициклон в течение 12 октября и дальше будет зависать над Украиной. Поэтому в большинстве областей осадков не предвидится. Облачность, которая вылила дожди на восточные области, отодвинется.

На Закарпатье и Карпаты немного набегут тучи, возможны дожди. Минимальное количество осадков возможно на:

в Черниговской области,

в Киевской области.

Однако серьезных осадков не будет. Температура воздуха существенно не изменится, но ночи уже станут более прохладными. В течение дня среды столбики термометров в Украине поднимутся до вполне комфортных осенних +13...+18 градусов.

В Киеве 12 октября существенных осадков не ожидается, день будет даже с солнечным прояснением. Максимальная температура воздуха достигнет завтра +14 градусов.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Западе Украины местами облачная погода, которая будет держаться до самого вечера. Однако серьезные осадки облака не принесут. Воздух прогреется до +10...+12 градусов. На Востоке будет немного теплее – +11…+13 градусов. Но тоже будет сухо.

На Севере в течение всего дня небо будет покрыто облаками, но без осадков. Столбики термометров покажут +10...+12 градусов. В то же время на Юге весь день будет ясным, и облака не омрачат его до конца дня. Температура воздуха составит +13...+15 градусов.

В Киеве солнце будет редко появляться из-за облаков, но осадки не прогнозируются. Столбики термометров покажут +12...+14 градусов.

Какая будет погода в городах Украины 12 октября

Ужгород – +14...+16

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +11...+13

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +11...+13

Винница – +11...+13

Одесса – +15...+17

Николаев – +14...+16

Херсон – +13...+15

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +10...+12

Сумы – +9...+11

Полтава – +11...+13

Днепр – +12...+14

Запорожье – +13...+15

Донецк – +11...+13

Луганск – +11...+13

Харьков – +11...+13

Киев – +12...+14



Прогноз погоды на 12 октября / Фото Укргидрометцентра