Найтепліше буде на Півдні нашої країни – до +17 градусів. Майже в усіх областях буде сухо та сонячно.
Важливо У січні в Україні вдарять морози: синоптики попередили про -21 градус
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, антициклон протягом 12 жовтня і далі зависатиме над Україною. Тому у більшості областей опадів не передбачається. Хмарність, яка повиливала дощі на східні області, відсунеться.
Натомість на Закарпаття та Карпати трохи набіжать хмари, можливі дощі. Мінімальна кількість опадів можлива на:
- Чернігівщині,
- Київщині.
Однак серйозних опадів не буде. Температура повітря суттєво не зміниться, але ночі вже почнуть бути більш прохолодними. Впродовж дня середи стовпчики термометрів в Україні піднімуться до цілком комфортних осінніх +13...+18 градусів.
У Києві 12 жовтня суттєвих опадів не передбачається, день буде навіть із сонячним проясненням. Максимальна температура повітря досягне завтра +14 градусів.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Заході України місцями буде хмарна погода, яка триматиметься до самого вечора. Однак серйозних опадів хмари не принесуть. Повітря прогріється до +10...+12 градусів. На Сході буде дещо тепліше – +11...+13 градусів. Але також буде сухо.
На Півночі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, але без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +10...+12 градусів. Тим часом на Півдні увесь день буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Температура повітря складатиме +13...+15 градусів.
У Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, але опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть +12...+14 градусів.
Якою буде погода у містах України 12 жовтня
Ужгород – +14...+16
Львів – +10...+12
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +11...+13
Чернівці – +11...+13
Хмельницький – +11...+13
Рівне – +10...+12
Житомир – +11...+13
Вінниця – +11...+13
Одеса – +15...+17
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +13...+15
Сімферополь – +14...+16
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +11...+13
Чернігів – +10...+12
Суми – +9..+11
Полтава – +11...+13
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +13...+15
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +11...+13
Харків – +11...+13
Київ – +12...+14
Прогноз погоди на 12 жовтня / Фото Укргідрометцентру