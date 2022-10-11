Найтепліше буде на Півдні нашої країни – до +17 градусів. Майже в усіх областях буде сухо та сонячно.

Важливо У січні в Україні вдарять морози: синоптики попередили про -21 градус

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Як розповіла синоптикиня Наталка Діденко, антициклон протягом 12 жовтня і далі зависатиме над Україною. Тому у більшості областей опадів не передбачається. Хмарність, яка повиливала дощі на східні області, відсунеться.

Натомість на Закарпаття та Карпати трохи набіжать хмари, можливі дощі. Мінімальна кількість опадів можлива на:

Чернігівщині,

Київщині.

Однак серйозних опадів не буде. Температура повітря суттєво не зміниться, але ночі вже почнуть бути більш прохолодними. Впродовж дня середи стовпчики термометрів в Україні піднімуться до цілком комфортних осінніх +13...+18 градусів.

У Києві 12 жовтня суттєвих опадів не передбачається, день буде навіть із сонячним проясненням. Максимальна температура повітря досягне завтра +14 градусів.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Заході України місцями буде хмарна погода, яка триматиметься до самого вечора. Однак серйозних опадів хмари не принесуть. Повітря прогріється до +10...+12 градусів. На Сході буде дещо тепліше – +11...+13 градусів. Але також буде сухо.

На Півночі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, але без опадів. Стовпчики термометрів покажуть +10...+12 градусів. Тим часом на Півдні увесь день буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Температура повітря складатиме +13...+15 градусів.

У Києві сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, але опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів покажуть +12...+14 градусів.

Якою буде погода у містах України 12 жовтня

Ужгород – +14...+16

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +11...+13

Чернівці – +11...+13

Хмельницький – +11...+13

Луцьк – +10...+12

Рівне – +10...+12

Житомир – +11...+13

Вінниця – +11...+13

Одеса – +15...+17

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +11...+13

Чернігів – +10...+12

Суми – +9..+11

Полтава – +11...+13

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +11...+13

Харків – +11...+13

Київ – +12...+14



Прогноз погоди на 12 жовтня / Фото Укргідрометцентру