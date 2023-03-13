Однако стоит заметить, что ночью воздух может остыть гораздо ощутимее. Так, на Востоке и на Юге Украины ожидают за окном температуру ниже 0.
Достойно внимания Никаких морозов даже ночью: синоптики назвали дату существенного потепления
Прогноз погоды от Укргидрометцентра
Днем 14 марта холоднее всего будет также на Востоке, ведь там столбики термометра будут колебаться от +7 до +11. Несколько теплее будет на Юге, ведь ожидают днем от +9 и выше.
Еще немного теплее будет на Севере государства. Там украинцы смогут наслаждаться теплыми +9…+13. А вот теплее всего в этот день будет на Западе Украины, где температура за окном будет стартовать от +13 и прогреется максимум до +17.
При этом по всей Украине в Укргидрометцентре обещают переменную облачность, поэтому можно будет больше наслаждаться ярким солнцем, чем в предыдущие дни. Порывы же ветра будут от 7 до 12 метров в секунду, то есть из умеренных будут перерастать в сильные.
Погода в крупнейших городах Украины 14 марта
Киев – +11...+13
Ужгород – +13...+15
Львов – +14...+16
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +13...+15
Черновцы – +15...+17
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +12...+14
Винница – +12...+14
Одесса – +9...+11
Николаев – +11...+13
Херсон – +11...+13
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +10...+12
Сумы – +9...+11
Полтава – +9...+11
Днепр – +10...+12
Запорожье – +10...+12
Донецк – +8...+10
Луганск – +7...+9
Харьков – +9...+11
Прогноз погоды на 14 марта / Карта Укргидрометцентра