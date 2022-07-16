Температура воздуха на Востоке будет жаркой. В Луганске и Запорожье столбики термометров поднимутся до +28...+30 градусов.

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Где не будет дождей

Во Львове,

Тернополь,

Ивано-Франковске,

Ужгороде,

Хмельницком,

Черновцы,

Одессе,

в Крыму.

Во всех других областях синоптики прогнозируют грозы и дожди. Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Жарким в воскресенье воздух будет только на Юге и Востоке . В среднем температура воздуха будет колебаться там в пределах +27…+28 градусов.

Ниже всего столбики термометров будут держаться на Западе Украины – +18...+20 градусов. При этом в Хмельницком будет еще холоднее – +17 градусов. В то же время, дождей в этих регионах не прогнозируют. Небо будет солнечным и кое-где с облаками. В Закарпатье традиционно воздух прогреется больше – до +25...+27 градусов.

На Севере температура воздуха в среднем составит +19...+21 градус. При этом в северо-западных областях будет холоднее.

В Киеве будет дождь и днем, и ночью. Воздух будет свежим – +19…+21 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины.

Ужгород – +25...+27

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +21...+22

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +18...+20

Ровно – +18...+20

Житомир – +18...+20

Винница – +20...+22

Одесса – +27...+29

Николаев – +26...+28

Херсон – +27...+29

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – +22...+24

Черкассы – +21...+23

Чернигов – +20...+22

Сумы – +19...+21

Полтава – +22...+24

Днепр – +25...+27

Запорожье – +28...+30

Донецк – +26...+28

Луганск – +28...+30

Харьков – +25...+27

Киев – +19...+21



Прогноз погоды на 17 июля. / Карта Укргидрометцентра.