Температура воздуха на Востоке будет жаркой. В Луганске и Запорожье столбики термометров поднимутся до +28...+30 градусов.
Интересно В Украине резко снизится температура: когда и где ждать +15 градусов
Где не будет дождей
- Во Львове,
- Тернополь,
- Ивано-Франковске,
- Ужгороде,
- Хмельницком,
- Черновцы,
- Одессе,
- в Крыму.
Во всех других областях синоптики прогнозируют грозы и дожди. Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Жарким в воскресенье воздух будет только на Юге и Востоке . В среднем температура воздуха будет колебаться там в пределах +27…+28 градусов.
Ниже всего столбики термометров будут держаться на Западе Украины – +18...+20 градусов. При этом в Хмельницком будет еще холоднее – +17 градусов. В то же время, дождей в этих регионах не прогнозируют. Небо будет солнечным и кое-где с облаками. В Закарпатье традиционно воздух прогреется больше – до +25...+27 градусов.
На Севере температура воздуха в среднем составит +19...+21 градус. При этом в северо-западных областях будет холоднее.
В Киеве будет дождь и днем, и ночью. Воздух будет свежим – +19…+21 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины.
Ужгород – +25...+27
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +21...+22
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +18...+20
Ровно – +18...+20
Житомир – +18...+20
Винница – +20...+22
Одесса – +27...+29
Николаев – +26...+28
Херсон – +27...+29
Симферополь – +27...+29
Кропивницкий – +22...+24
Черкассы – +21...+23
Чернигов – +20...+22
Сумы – +19...+21
Полтава – +22...+24
Днепр – +25...+27
Запорожье – +28...+30
Донецк – +26...+28
Луганск – +28...+30
Харьков – +25...+27
Киев – +19...+21
Прогноз погоды на 17 июля. / Карта Укргидрометцентра.