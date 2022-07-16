Температура повітря на Сході України буде спекотною. У Луганську та Запоріжжі стовпчики термометрів підіймуться до +28...+30 градусів.

Цікаво В Україні різко знизиться температура: коли й де чекати на +15 градусів

Де не буде дощів

У Львові,

Тернополі,

Івано-Франківську,

Ужгороді,

Хмельницькому,

Чернівцях,

Одесі,

в Криму.

У всіх інших областях синоптики прогнозують грози та дощі. Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Жарким у неділю повітря буде лише на Півдні та Сході. В середньому температура повітря коливатиметься там у межах +27...+28 градусів.

Найнижче стовпчики термометрів триматимуться на Заході України – +18...+20 градусів. При цьому у Хмельницькому буде ще холодніше – +17 градусів. Водночас дощів у цих регіонах не прогнозують. Небо буде сонячним й подекуди з хмарами. На Закарпатті традиційно повітря прогріється більше – до +25...+27 градусів.

На Півночі температура повітря в середньому становитиме +19...+21 градусів. При цьому у північно-західних областях буде холодніше.

У Києві дощитиме і вдень, і вночі. Повітря буде свіжим – +19...+21 градусів.

Прогноз погоди в містах України

Ужгород – +25...+27

Львів – +19...+21

Івано-Франківськ – +18...+20

Тернопіль – +18...+20

Чернівці – +21...+22

Хмельницький – +17...+19

Луцьк – +18...+20

Рівне – +18...+20

Житомир – +18...+20

Вінниця – +20...+22

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +26...+28

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +27...+29

Кропивницький – +22...+24

Черкаси – +21...+23

Чернігів – +20...+22

Суми – +19...+21

Полтава – +22...+24

Дніпро – +25...+27

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +28...+30

Харків – +25...+27

Київ – +19...+21



Прогноз погоди на 17 липня / Карта Укргідрометцентру