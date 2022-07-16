Температура опуститься до +15 градусів

Різке зменшення температури відбудеться в деяких містах на Заході України. Там стовпчики термометрів опустяться до +15 градусів.

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Однак перед похолоданням мешканці західних областей ще зможуть насолодитися сонцем та спекою. Адже температура почне знижуватися 28 липня. До того весь тиждень пануватиме спека. У суботу, 23 липня, повітря прогріється аж до +35 градусів. Радимо провести цей день біля басейну або ж на природі. Прогулянки містом краще відкласти на комфортніші та свіжіші дні.

Уже 28 липня стовпчики термометрів у Львові опустяться одразу на 13 градусів – до позначки +18 після +33 градусів, які були день перед тим. Сонце з-за хмар не виходитиме, навпаки – на весь день синоптики прогнозують дощі.

29 липня температура впаде ще нижче – до +15 градусів вдень та +14 градусів вночі. Дощ не припинятиметься аж до 31 липня. Однак повітря почне різко нагріватися і вже в останній день другого місяця літа стовпчики термометрів коливатимуться на рівні +33 градусів вдень та +17 градусів вночі.

В інших містах буде тепліше

Похолодання відбудеться й на Прикарпатті. 28 та 29 липня температура повітря в Івано-Франківську опуститься до +19 градусів. Водночас дощ в регіоні розпочнеться ще 27 липня. На Волині найхолодніше буде 29 липня – +17 градусів.

В усіх інших західних областях різко зменшення температури не прогнозують. Однак без дощу не минеться. На щастя, похолодання буде недовгим і сонечко швидко повернеться з-за хмар.