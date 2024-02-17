Стоит прихватить с собой зонтик, чтобы не стать жертвой испорченной погоды. В то же время температура по Украине все еще будет оставаться "плюсовой".

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Какой будет погода в регионах Украины

Синоптики прогнозируют, что небо 18 февраля по всей Украине будет облачным, однако с прояснениями. Отмечается, что ночью в западных, северных и центральных областях, днем в Украине небольшой дождь и мокрый снег. В южной части ночью и утром местами туман.

Ветер будет веять с юго-западного направления с переходом на северо-западный. Его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться в диапазоне от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. В восточных областях прохладнее – 3 – 8 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха прогреется до 1 – 6 градусов тепла, на юге страны и Закарпатье повышение до 5 – 10 градусов тепла.

Какой будет погода в городах Украины

  • Киев – +3...+5
  • Ужгород – +8...+10
  • Львов – +2...+4
  • Ивано-Франковск – +4...+5
  • Тернополь – +2...+4
  • Черновцы – +4...+6
  • Хмельницкий – +4...+6
  • Луцк – +2...+4
  • Ровно – +2...+4
  • Житомир – +2...+4
  • Винница – +5...+7
  • Одесса – +7...+9
  • Николаев – +6...+8
  • Херсон – +5...+7
  • Симферополь – +5...+7
  • Кропивницкий – +4...+6
  • Черкассы – +4...+6
  • Чернигов – +2...+4
  • Сумы – +1...+3
  • Полтава – +2...+4
  • Днепр – +3...+5
  • Запорожье – +3...+5
  • Донецк – +3...+5
  • Луганск – +2...+4
  • Харьков – +2...+4

погода на 18 февраля

Погода по Украине на 17 февраля 2024 года / Укргидрометцентр