Стоит прихватить с собой зонтик, чтобы не стать жертвой испорченной погоды. В то же время температура по Украине все еще будет оставаться "плюсовой".

Смотрите также Надвигается холодный фронт: вскоре в Украине изменится погода

Какой будет погода в регионах Украины

Синоптики прогнозируют, что небо 18 февраля по всей Украине будет облачным, однако с прояснениями. Отмечается, что ночью в западных, северных и центральных областях, днем в Украине небольшой дождь и мокрый снег. В южной части ночью и утром местами туман.

Ветер будет веять с юго-западного направления с переходом на северо-западный. Его скорость будет достигать 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться в диапазоне от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. В восточных областях прохладнее – 3 – 8 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха прогреется до 1 – 6 градусов тепла, на юге страны и Закарпатье повышение до 5 – 10 градусов тепла.

Какой будет погода в городах Украины

Киев – +3...+5

Ужгород – +8...+10

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +4...+5

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +5...+7

Одесса – +7...+9

Николаев – +6...+8

Херсон – +5...+7

Симферополь – +5...+7

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +2...+4

Сумы – +1...+3

Полтава – +2...+4

Днепр – +3...+5

Запорожье – +3...+5

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +2...+4