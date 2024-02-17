Варто прихопити з собою парасольку, щоб не стати жертвою зіпсованої погоди. Водночас температура по України все ще лишатиметься "плюсовою".
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Якою буде погода в регіонах України
Синоптики прогнозують, що небо 18 лютого по всій Україні буде хмарним, однак з проясненнями. Зазначається, що вночі у західних, північних та центральних областях, вдень в Україні невеликий дощ та мокрий сніг. У південній частині вночі та вранці місцями туман.
Вітер віятиме з південно-західного напрямку з переходом на північно-західний. Його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься у діапазоні від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. У східних областях прохолодніше – 3 – 8 градусів нижче нуля. Вдень температура повітря прогріється до 1 – 6 градусів тепла, на півдні країни та Закарпатті підвищення до 5 – 10 градусів тепла.
Якою буде погода в містах України
- Київ – +3…+5
- Ужгород – +8…+10
- Львів – +2…+4
- Івано-Франківськ – +4…+5
- Тернопіль – +2…+4
- Чернівці – +4…+6
- Хмельницький – +4…+6
- Луцьк – +2…+4
- Рівне – +2…+4
- Житомир – +2…+4
- Вінниця – +5…+7
- Одеса – +7…+9
- Миколаїв – +6…+8
- Херсон – +5…+7
- Сімферополь – +5…+7
- Кропивницький – +4…+6
- Черкаси – +4…+6
- Чернігів – +2…+4
- Суми – +1…+3
- Полтава – +2…+4
- Дніпро – +3…+5
- Запоріжжя – +3…+5
- Донецьк – +3…+5
- Луганськ – +2…+4
- Харків – +2…+4
Погода по Україні на 17 лютого 2024 року / Укргідрометцентр