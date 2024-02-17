Варто прихопити з собою парасольку, щоб не стати жертвою зіпсованої погоди. Водночас температура по України все ще лишатиметься "плюсовою".

Дивіться також Насувається холодний фронт: незабаром в Україні зміниться погода

Якою буде погода в регіонах України

Синоптики прогнозують, що небо 18 лютого по всій Україні буде хмарним, однак з проясненнями. Зазначається, що вночі у західних, північних та центральних областях, вдень в Україні невеликий дощ та мокрий сніг. У південній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер віятиме з південно-західного напрямку з переходом на північно-західний. Його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься у діапазоні від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. У східних областях прохолодніше – 3 – 8 градусів нижче нуля. Вдень температура повітря прогріється до 1 – 6 градусів тепла, на півдні країни та Закарпатті підвищення до 5 – 10 градусів тепла.

Якою буде погода в містах України

  • Київ – +3…+5
  • Ужгород – +8…+10
  • Львів – +2…+4
  • Івано-Франківськ – +4…+5
  • Тернопіль – +2…+4
  • Чернівці – +4…+6
  • Хмельницький – +4…+6
  • Луцьк – +2…+4
  • Рівне – +2…+4
  • Житомир – +2…+4
  • Вінниця – +5…+7
  • Одеса – +7…+9
  • Миколаїв – +6…+8
  • Херсон – +5…+7
  • Сімферополь – +5…+7
  • Кропивницький – +4…+6
  • Черкаси – +4…+6
  • Чернігів – +2…+4
  • Суми – +1…+3
  • Полтава – +2…+4
  • Дніпро – +3…+5
  • Запоріжжя – +3…+5
  • Донецьк – +3…+5
  • Луганськ – +2…+4
  • Харків – +2…+4

погода на 18 лютого

Погода по Україні на 17 лютого 2024 року / Укргідрометцентр