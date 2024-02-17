Варто прихопити з собою парасольку, щоб не стати жертвою зіпсованої погоди. Водночас температура по України все ще лишатиметься "плюсовою".

Дивіться також Насувається холодний фронт: незабаром в Україні зміниться погода

Якою буде погода в регіонах України

Синоптики прогнозують, що небо 18 лютого по всій Україні буде хмарним, однак з проясненнями. Зазначається, що вночі у західних, північних та центральних областях, вдень в Україні невеликий дощ та мокрий сніг. У південній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер віятиме з південно-західного напрямку з переходом на північно-західний. Його швидкість сягатиме 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься у діапазоні від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. У східних областях прохолодніше – 3 – 8 градусів нижче нуля. Вдень температура повітря прогріється до 1 – 6 градусів тепла, на півдні країни та Закарпатті підвищення до 5 – 10 градусів тепла.

Якою буде погода в містах України

Київ – +3…+5

Ужгород – +8…+10

Львів – +2…+4

Івано-Франківськ – +4…+5

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +4…+6

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Вінниця – +5…+7

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +5…+7

Кропивницький – +4…+6

Черкаси – +4…+6

Чернігів – +2…+4

Суми – +1…+3

Полтава – +2…+4

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4