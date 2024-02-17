Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Зауважив, що в найближчі дві доби утримається тепла погода, часом з невеликими опадами у вигляді дощу та мокрого снігу.

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У більшості областей пройдуть дощі

За прогнозом синоптика, під впливом виступу антициклону зі сходу, у суботу на більшій частині території України очікується спокійна тепла погода без істотних опадів та небезпечних явищ.

У неділю просування холодного фронту з північного заходу стане причиною невеликих опадів переважно у вигляді дощу в більшості областей. Температурний фон істотно не зміниться і залишиться вищим за кліматичну норму,

– зазначив Кібальчич.

Детальний прогноз на суботу

У західних областях вночі без опадів, вдень подекуди пройде невеликий дощ. У Карпатському регіоні місцями туман. Вночі становитиме від 3 морозу до 2 тепла, вдень 7 – 12 градусів.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вночі 4 морозу – 1 тепла, вдень 2 – 7 градусів.

У центральних – мінлива хмарність, без опадів. До речі, на дорогах подекуди ожеледиця. Вночі 4 морозу – 1 тепла, вдень 3 – 8.

У південних областях та Криму мінлива хмарність, без опадів. Вночі 2 морозу – 3 тепла, вдень 4 – 9 тепла.

У східних – мінлива хмарність, без опадів. На дорогах також подекуди ожеледиця. Вночі 2 – 7 градусів морозу, вдень від 1 морозу до 4 тепла.

Погода на неділю

Вночі та вранці 18 лютого на Заході пройде невеликий дощ з мокрим снігом, вдень без істотних опадів. Також вночі на дорогах подекуди ожеледиця. Від 1 морозу до 4 тепла, вдень 2 – 7 градусів.

Вночі на Півночі очікується дощ з мокрим снігом, вдень подекуди невеликий дощ. Температура 1 морозу – 4 тепла, вдень 1 – 6 градусів.

У центральних областях подекуди невеликий дощ, часом з мокрим снігом. Вночі 2 морозу – 3 тепла, вдень 2 – 7 градусів.

У південній частині та у Криму вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Також подекуди туман. Вночі 2 морозу – 3 тепла, вдень навіть до +10.

На Сході вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вночі 1 – 6 морозу, вдень 2 – 7 тепла.